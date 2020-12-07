Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıttı

07.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:13
Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıttı

Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlayan Odunpazarı Belediyesi, son olarak Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıttı.

Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlayan Odunpazarı Belediyesi, son olarak Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıttı.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi ekipleri tarafından hazırlanan erzak kolileri, Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi. Erzak kolilerinin teslimi sırasında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da vatandaşları yalnız bırakmadı. Zor günlerde yardımlaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak hemşehrilerimizin iyi ve kötü günlerinde daima yanlarında olacağız. Yaşanan bu zor günleri paylaşarak ve yardımlaşarak aşacağız" dedi.

Başkan Kurt'a, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan eşlik etti. Temel gıda maddelerinin olduğu erzak kolilerini alan vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi ve Başkan Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıttı
Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıttı
Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıldı
Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıldı
Odunpazarı'ndan karantinada olan ailelere günde 2 öğün sıcak yemek
Odunpazarı'ndan karantinada olan ailelere günde 2 öğün sıcak yemek
ÇEL-DER'den pandemi döneminde ihtiyaç sahibi 500 çocuğa giyecek yardımı
ÇEL-DER'den pandemi döneminde ihtiyaç sahibi 500 çocuğa giyecek yardımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Donald Trump Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Öner Erkan Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:24:26. #1.15#
title