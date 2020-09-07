Odun yüklü kamyon şarampole devrildi, kazayı izleyen 2 kişiye maske cezası uygulandı
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Odun yüklü kamyon şarampole devrildi, kazayı izleyen 2 kişiye maske cezası uygulandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada geri manevra yapan odun yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Odun yüklü kamyon şarampole devrildi, kazayı izleyen 2 kişiye maske cezası uygulandı
07.09.2020 08:16 | Son Güncelleme: 07.09.2020 08:21

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada geri manevra yapan odun yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Polis ekipleri, kazayı izlemeye gelen 2 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Kaza Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Sürücü İsrafil Altay(54) yönetimindeki 26 RR 185 plakalı odun yüklü kamyon, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu kamyon kasasındaki odunlar etrafa saçılırken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun kabininde sıkışan yaralı sürücü olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altay, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İsrafil Altay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYI İZLEYEN VATANDAŞLARA MASKE CEZASI

Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yoldan geçerken duran ve ekipleri çalışmalarını izleyen Abdullah A.(25) ve Ebu A.(23) polis ekipleri tarafından maske takmaları konusunda uyarıldı. Ekiplerin uyarılarını dinlemeyerek çalışmaları izlemeye devam eden 2 vatandaşa toplam 1800 TL cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA

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