Ödüllü vekilden pasif içiciliğe karşı kampanya

KÜRESEL ve bölgesel tütün kontrolüne katkıları nedeniyle 'Dünya Sağlık Örgütü Küresel Dünya Tütünsüz Günü Avrupa Bölgesi Ödülü' verilen TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, bu kez pasif...

KÜRESEL ve bölgesel tütün kontrolüne katkıları nedeniyle 'Dünya Sağlık Örgütü Küresel Dünya Tütünsüz Günü Avrupa Bölgesi Ödülü' verilen TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, bu kez pasif içiciliğin zararlarına dikkat çekmek için kampanya başlattı. Durgut, "Amaç, tütün endüstrisi ve sigara bağımlılığına karşı ulusal savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmek, çocukların bulunduğu araçlarda sigara içilmesini engellemek" dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Durgut'a, tütün tüketimine karşı verdiği mücadele ve bu kapsamda yaptığı çalışmalar nedeniyle 'DSÖ Küresel Dünya Tütünsüz Günü Avrupa Bölgesi Ödülü' verildi. Tütün salgını ile mücadele alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Durgut'a ödülü, Meclis'te düzenlenen törenle DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Barty Berdyklchev tarafından verilmişti.

AK Parti'li Durgut, bu kez, 'Tütün dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir' sloganıyla başlatılan kampanyaya öncülük yaptı. Durgut, 19 Temmuz 2009'da kabul edilen tütün yasasının yıl dönümünde DHA'ya kampanyayı anlattı. Durgut, 19 Temmuz 2009'da yürürlüğe giren tütün yasası ile bütün kapalı alanların dumansız olduğunu hatırlattı. Bazen çocuklar ve gençler arasında sigara içme oranlarının yükseldiğini gözlemlediklerini belirten Durgut, "Biz yasaya uyumun artırılması, çocuk ve gençlerin tütün salgınından ve zararlarından korunması amacıyla çoğu çalışmasını Meclis çatısı altında yürüttüğümüz bir insiyatif kurduk. Bu insiyatif Türkiye'de pek çok bu alanda çalışan prestijli sivil toplum örgütü, bilim adamı, DSÖ, UNICEF Türkiye temsilciliklerinin katkısıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Amacımız tütün endüstrisinin oyunlarına karşı çocuk ve gençleri korumak. Kapalı alanlarda sigara dumanına maruz kalmalarını önlemek. Kanıta dayalı yöntemlerle çocuk ve gençlerdeki sigara kullanım oranlarını düşürmek için savunuculuk yapmak, kanunları daha ileriye taşımak" dedi.'PASİF İÇİCİLİKTEN ÇOK ETKİLENİYORLAR'Pervin Tuba Durgut, pasif içiciliğin son derece önemli problem olduğunu vurgulayarak, "19 Temmuz 2009'da bu yasa yürürlüğe girdi; ama özellikle çocukların pasif içiciliğe tütün dumanına maruz kaldığını görüyoruz. Biliyoruz ki bilimsel çalışmalar bize çocukların pasif içicilikten çok etkilendiğini söylüyor. Orta kulak iltihabı, astım gibi çeşitli hastalıklara neden oluyor bu. Daha sık hastaneye yatıyorlar. Ani bebek ölümü sendromu görülüyor. Çocukları tütün dumanından korumak çok önemli. Bu yüzden bir kampanya başlattık. 'Tütün dumanın olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir' sloganıyla kampanyamızı yürütüyoruz" diye konuştu.'AMACIMIZ BAĞIMLILIĞA KARŞI ULUSAL SAVUNUCULUK''Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi' olarak kampanyayı başlattıklarını kaydeden Durgut, "Türkiye'de başarıyla yürütülen dumansız hava sahası uygulamasının yıl dönümünde pasif içiciliğin zararlarına dikkat çekmek istiyoruz. Ev ve arabaların sigara dumanından arındırılmasını öneren kampanya, 'Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir' sloganı ile TV, radyo ve sosyal medya kanallarından yayınlanacak. Amacımız tütün endüstrisi ve sigara bağımlılığına karşı ulusal savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmek. Toplumsal bilinç oluşturan iletişim kampanyaları düzenlemek. Tütün endüstrisi ve sigara bağımlılığına karşı sivil toplum refleksi ve kamuoyu oluşturmak. Tütünle mücadelede bilimsel yaklaşım ve kanıta dayalı halk sağlığı politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak. Ayrıca pasif içiciliğin ve ikincil sigara etkilenimlerinin önlenmesi için dumansız hava sahası uygulamalarının genişletilmesi ve çocukların bulunduğu araçlarda sigara içilmesinin engellenmesini hedefliyoruz" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar