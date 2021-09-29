Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı - Haberler Magazin
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Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Ramo dizisiyle hayranlarının gönlünde taht kuran Murat Yıldırım, 25. Altın Objektif Ödülleri etkinliğinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun görüntülerde çok farklı gözükmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu. Pek çok ünlü ismin katıldığı etkinlikte Murat Yıldırım, "Yılın Aksiyon Dizi Oyuncusu" ödülünü aldı. Etkinliğe eşi İman Elbani ile birlikte katılan Yıldırım, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Etkinlik sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Murat Yıldırım, "Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği güzel gecede "En İyi Aksiyon Erkek Oyuncu" ve "En İyi Aksiyon Dizisi" ödülü için teşekkürler. Bütün RAMO ekibimi tebrik ediyorum ve bizi her zaman destekleyen cefakar RAMO fan club teşekkürler. Ve benim ödülümde çok büyük desteği olan sevgili eşim İman Ebani teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı

HAYRANLARI TANIYAMADI

Söz konusu paylaşım çok sayıda beğeni alırken, Murat Yıldırım'ın fotoğraflarda farklı gözükmesi hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Birçok kullanıcı bu değişikliğinin nedenini merak ederek benzer soruları sordu.

Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı

Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı

Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı

Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı
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Emre İliksiz
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Haber: Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı - Haberler Magazin
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