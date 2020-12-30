O Ses Türkiye konuğu Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Mert Koç hayatı ve biyografisi
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O Ses Türkiye konuğu Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Mert Koç hayatı ve biyografisi

30.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:51
O Ses Türkiye konuğu Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Mert Koç hayatı ve biyografisi

Televizyon kariyerde Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile çıkış yakalayan genç oyuncu Mustafa Mert Koç'un hayatı televizyon izleyicileri ve magazinseverler tarafından merak ediliyor. Yılbaşı akşamı ekrana gelecek olan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olarak katılacak olan Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli?

Daha önce Benim Adım Bir Melek isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Mustafa Mert Koç kariyer hayatı, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk olarak katılmasının ardından tekrar gündeme geldi. Peki, O Ses Türkiye konuğu Mustafa Mert Koçhakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Mustafa Mert Koç, 1994 yılında Ankara'da doğmuştur. Mert Koç, Eğitimini Atılım Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Mustafa Mert Koç, Üniversite eğitimini Atılım Üniversitesinde tamamlamış ardından oyunculuğa olan ilgisi sayesinde Tiyatro ve Sinema eğitimi almaya karar vermiştir.

Mustafa Mert'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yapımcıların ve yönetmenlerin de dikkatini çeken Mustafa Mert Koç, Yeter adlı dizide asistan Mert karakterini canlandırdı.

Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde hayat verdiği Onur karakteriyle hayran kitlesini genişleten Mustafa Mert Koç, oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti.

O Ses Türkiye konuğu Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Mert Koç hayatı ve biyografisi
Mustafa Mert Koç

İlk oyunculuk deneyimini Kolpaçino 3. Devre adlı sinema filmi ile yaşayan genç oyuncu şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Şahin Tepesi dizisinde Cem Özden karakterine hayat vermektedir. Mustafa Mert Koç, 1.83 metre boyunda ve 80 kilodur.

Şahin Tepesi adlı diziyle bir kez daha ekranlara dönen oyuncu, TRT'in yeni dizisi Benim Adım Bir Melek dizisinin kadrosuna dahil oldu. Mustafa Mert Koç'un nasıl bir performans sergileyeceği hayranları tarafından merak ediliyor.

Mustafa Mert Koç'un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Şahin Tepesi (Cem Özden) (TV Dizisi)

2017 – Organik Aşk (Bülent) (Sinema Filmi)

2017 – Ketenpere (Trafik Polisi) (Sinema Filmi)

2016 – Yeter (Mert) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Mert) (TV Dizisi)

2014 – Kolpaçino 3. Devre (Mert (Kral)) (Sinema Filmi)

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