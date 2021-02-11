O kadar parayı boşuna vermedi
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O kadar parayı boşuna vermedi

11.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:52
O kadar parayı boşuna vermedi

MİLYON DOLARLIK MALİKANELos Angeles'ın en gözde bölgelerinde emlak yatırımları bulunan Kylie Jenner, bunlara bir halka daha eklemişti.

MİLYON DOLARLIK MALİKANE

Los Angeles'ın en gözde bölgelerinde emlak yatırımları bulunan Kylie Jenner, bunlara bir halka daha eklemişti. Jenner, içini de hiçbir masraftan kaçınmadan döşediği bu malikaneyi 36.5 milyon dolar ödeyerek satın almıştı.

EVİNİN EN ÖZEL KÖŞELERİNDE ÇEKİM YAPIYOR

Görünüşe göre Jenner bu evini sadece yaşamak için kullanmıyor. Kimi zaman ailesiyle birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians adlı programının son bölümlerinin çekiminde de plato olarak kullandı.

ÜRÜNLERİNİN TANITIM VİDEO VE FOTOĞRAFLARINI DA ORADA ÇEKİYOR

Kylie Jenner, gösterişli evinin çeşitli bölümlerini, kozmetik markasının ürünlerinin tanıtımı için çektiği fotoğraf ve videolarda da kullanıyor. Sık sık da evinde çektiği videoları ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

TAŞINIR TAŞINMAZ PAYLAŞIM YAPTI

Travis Scott ile ilişkisinden bir kız çocuk annesi olan Kylie Jenner, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın aldığını da sosyal medya hesabından duyurmuştu. Taşındığı zaman da burada çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

FİYATI DÜŞÜRDÜ Jenner, emlak portföyüne kattığı bu yeni ev için 36.5 milyon dolar harcadı. Aslında ev sahibi, bir hafta önce satışa çıkardığı bu ev için 45 milyon dolar talep etmişti. Fakat Kylie Jenner, yürütülen pazarlıklar sonucu evi 36.5 milyon dolara satın aldı.

LÜKS HAYAT Kylie Jenner'ın yeni evinin yedi tane yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı ev geniş bir alan üzerine kurulu. Evin içinde spor salonundan özel sinema salonuna kadar, Jenner'ın alışkın olduğu hayatın konforunu sağlayacak çok sayıda özellik bulunuyor.

BAŞKA EVLERİ DE VAR Henüz 21 yaşında olan Jenner, California'da zenginlerin yaşadığı Hidden Hills'te bir malikanede yaşıyor. 2016 yılında 12 milyon dolara satın aldığı bu malikane Jenner'ın tek evi de değil üstelik.

ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ Kylie Jenner, 8 odalı malikanesini tepeden tırnağa dekore ettirdi. Usta isimlerin imzasını taşıyan bu dekorasyon sonucu malikanenin belli odaları Barbie temasına uygun olarak rengarenk döşendi. Bazı odaları da daha klasik bir tarza sahip. Bu arada Kylie Jenner'ın 1 milyar dolar serveti olduğunu da hatırlatalım.

Kaynak: Hürriyet

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