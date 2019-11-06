O duvarın yıkılışının 30. yıl dönümünde 30 bin mesaj gökyüzüne asıldı

06.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:47

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümü ekinlikleri çerçevesinde Tarihi Brandenburg Kapısı önüne 30 bin mesaj asıldı.

'Utanç Duvarı' olarak da bilinen ve şehri 28 yıl boyunca ortadan ikiye ayıran Berlin Duvarı yıkılalı 30 sene oldu. Barışçıl ihtilal olarak adlandırılan şehrin sorunsuz bir şekilde tekrar birleşmesinin 30. yıl dönümünde bu yıl büyük kutlamalar yapılıyor. 7 gün boyunca farklı alanlarda düzenlenecek kutlamalar festival havasında geçecek. Kutlamalar boyunca duvarın yıkılışını konu alan sergiler, konserler, okumalar, paneller düzenlenecek. Bazı tarihi binalar gece saatlerinde özel 3D video projeksiyonları ile aydınlatılacak.

Kutlamaların en dikkat çekici etkinliklerinden biri de, Tarihi Brandenburg Kapısı önünde havaya asılan ağ ve üzerindeki 30 bin mesaj oldu. Berlin'den ve dünyanın dört bir yanından insanların, Berlin Duvarı ve yıkılışı hakkındaki düşüncelerinin yer aldığı şeritler koca bir ağa tek tek bağlanarak Brandenburg Kapısı ve Zafer Anıtı arasında yer alan 17. Juli Caddesi üzerinde havaya asıldı. Amerikalı sanatçı Petrick Shearn'un tasarladığı sanat eseri, kutlamaların sonuna kadar havada asılı kalacak. "Visions in Motions" adı verilen bu ilginç sanat çalışması 150 metre boyunda ve 12 çelik konstruksiyon yardımıyla havada asılı kalıyor.

Sanatçı Petrick Shearn çalışma hakkında yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili aldığımız bütün mesajlar ciddi tartışmalar yanında sevinç, umut ve olumlu hatıralar da içeriyordu. Ama bunun yanında kızgınlıklar da vardı. Duvarın taşlarını, bazı pencereleri kırmak için kullanmalıydık deniyordu mesela. Bunu anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Ağa bağlanan toplam 100 bin renkli şeridin otuz binini oluşturan mesajlarda, Berlinliler şehirle ilgili ümitlerini, hatıralarını, isteklerini ve gelecekle ilgili vizyonlarını dile getirdi. Yedi gün boyunca havada asılı kalacak mesajlar, geçmişin olumsuzluklarından ders çıkarıp daha güzel bir geleceğe doğru dalgalanacak. "Visions in Motions" Berlinlilerin yanı sıra şehri ziyarete gelen çok sayıda turistin de ilgi odağı oldu. Yüz binlerce kişinin bu ilginç sanat çalışmasını ziyaret etmesi bekleniyor.

1961 senesinde doğu ve batı olarak ikiye bölünen Berlin, 28 yıl sonra 1989'da duvarın yıkılmasıyla tekrar birleşti. Berlin Duvarı bu süre zarfında pek çok acı, ayrılık, gözyaşı ve aralarında 2 Türk çocuğunun da bulunduğu 250 insanın ölümüne neden olmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA