O dönem hiçbir gazetede yayınlanmadı! İşte Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları

Ünlü oyuncu Müjde Ar ve ünlü sanatçı Hülya Avşar, Türkiye'de bir döneme damga vuran iki isim olarak daima magazin gazetelerinin manşetlerini süsledi. Öyle ki geçmişte çektikleri filimler hala hafızalarda olan ünlü isimler, boş vakitlerini de spor yaparak değerlendiriyordu. Avşar ve Ar'ın o dönem sıkça uğradığı yerlerden biri de İstanbul'daki ünlü buz pateni kulübüydü. Bu kulüp Cüneyt Arkın'dan Kadir İnanır'a kadar birçok ünlü ismin daha uğrak yeriydi.

O DÖNEM HİÇBİR GAZETEDE YAYINLANMADI

Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın buz pateni yaparken görüntülemek için birçok magazin muhabiri yarıştı ancak gazeteciler, bu fotoğrafları gazetelerine götüremedi. Ar ve Avşar'ın buz pateni yaparken ki eğlenceli anları, yıllar sonra ortaya çıktı. Fotoğraflarda, Avşar kızı ve Ar'ın yeni yeni öğrendikleri buz patenini yaparken zorlandıkları görüldü.

İşte Hülya Avşar ve Müjde Ar'ın o fotoğrafları:

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