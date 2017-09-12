O dolandırıcı bankaya girerken yakalandı

70'lik dolandırıcı cezaevi firarisi çıktı

90 bin lirayı harcadığını söyleyen zanlı S.Y.: "İhtiyacım vardı, dolandırdım"



AMASYA - Amasya'da havale yaptırmak için bankaya giden köylü Mehmet Gümüş'ün kandırıp 90 bin lirasını dolandırması sonrası koşarak kaçan şahıs, izini süren polis tarafından Ankara'da bir bankaya gireceği esnada yakalandı. 70 yaşındaki dolandırıcı S.Y.'nin 27 ayrı benzer suçtan toplam 25 yıl 9 ay cezaya çarptırılıp geçen yıl Giresun'daki yarı açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Karataş köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Mehmet Gümüş, geçen Cuma günü poşete koyduğu 90 bin lira parayla şehir merkezindeki özel bir banka şubesine gitti. İşlem yaptırdığı sırada havale masrafının 350 lira çıkması sonrası banka çalışanı gibi davranarak yanına yaklaşan tanımadığı şahsın masrafı çok bulup banka görevlilerinden yardımcı olmalarını istemesinin peşinden 'nüfus cüzdanının fotokopisini çektirip gel' sözlerine kanan 67 yaşındaki Gümüş, çıkıp kısa süre sonra tekrar geldiği bankada gişenin önündeki içi para dolu poşetini bulamadı.

Banka görevlilerine durumu anlatan Gümüş'ün dolandırıldığını bildirmesi üzerine banka ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri elinde poşetle koşarak uzaklaşan şahsın 70 yaşındaki S.Y. olduğunu belirledi. 27 ayrı benzer suçtan toplam 25 yıl 9 ay cezaya çarptırılıp geçen yıl Giresun'daki yarı açık cezaevinden firar eden dolandırıcı S.Y. izini sürdüğü polisler tarafından Ankara'da özel bir bankaya gireceği esnada yakalanarak gözaltına alındı.

"İhtiyacım vardı, dolandırdım"

Getirildiği Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki sorgusunda suçunu itiraf edip dolandırdığı 90 bin lirayı da harcadığını anlattıktan sonra adliyeye götürülürken habercilerin sorularıyla karşılaşan S.Y., "İhtiyacım vardı, dolandırdım" yanıtı verdi.

Polislere teşekkür etti

4 gün önce "Bankanın içerisinde parayı kaptırdık. Tam veznenin önünde adam kandırdı. Oranın görevlisi sanmıştım. Ben battım, bittim. Varım, yoğum hepsi evimdi. Çocuğuma daire alayım derken dolandırıldım" diye gözyaşı döktüğü karakola gelen Mehmet Gümüş'ün dolandırıcıyı yakalayan polislere teşekkür ettiği öğrenildi.