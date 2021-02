Nvidia GeForce Now Türkiye'de demo olarak erişime açıldı: Ön kayıt nasıl yapılır? Nvidia GeForce Now çıkış tarihi ne zaman? Nvidia GeForce Now nedir?

Nvidia'nın bir sene önce oluşturmuş olduğu GeForce Now, yerel sunucuya Turkcell ile katılım sağladı.Turkcell sunucuları üzerinde hizmet veren Now GamePlus hizmeti yakın bir zamanda oyun maceracılarıyla buluşacak. Peki, GeForce Now GamePlus nedir, nasıl kullanılır? GeForce Now GamePlus kayıt nasıl yapılır?

Oyun tutkunlarının sıklıkla kullandığı oyun sitelerinden olan GeForce Now GamePlus, Turkcell'in katkılarıyla mart ayında oyuncularla buluşacak. Nvidia tarafından geliştirilen GeForce Now GamePlus hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Turkcell oyun platformu olan Nvidia GeForce Now, GAMEPLUS iş birliği ile Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Nvidia GeForce Now Türkiye sunucuları üzerinden hizmet vermeye başlayacak. Nvidia GeForce Now çıkış tarihi ne zaman? Nvidia GeForce Now nedir? Nvidia GeForce Now özellikleri nelerdir?

GEFORCE NOW GAMEPLUS NEDİR, NE İŞE YARAR?

Oyunları oynamayı artık daha kolay hale getireceği gibi, güçlü donanım ihtiyaçlarınıortadan kaldıran bu sistem oyunlara çok daha rahat ulaşmamızı sağlayacak.Bunun yanı sıra güncel oyunların Stream edilerek oynanılmasına da izin verecek olan bu sistem,NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS sayesinde oyunlara ulaşmayı daha kolay hale getirecek.

Apex Legends, The Witcher serisi, Fornite, League Of Legends ve Cyberpunk 2077 gibi ve 650'den fazla oyunu bünyesinde barındıran ,NVIDIA GeForce NOW powered by GAMEPLUS yeni çıkan oyunlarla sürekli bünysesini güncelleyerek güncel oyunlar ile hizmet verecek.

Bu sayede oyuncular kullandıkları cihazlara bağlı kalmaksızın tüm oyunları Türkiye'deki sunucular üzerinden çözünürlüğü 1080P ve 60 FPS'de olağan güzellikte oynayabilecek.Turkcell tarafından aktarılan bilgiye göre daha önce alınan GeForce NOW üyeliği GamePlus'ta aktif olmayacak.Şirketin bu konuda yaptığı açıklama şöyle:"Daha önce satın almış olduğunuz GeForce NOW üyeliğiniz Türkiye sunucuları kapsamadığı için yerel sunucularımzdan oynayabilmek adına GAME+ ile yeni bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.Halihazırdaki GeForce NOW üyeliğiniz ile aldığınız hizmeti GeForce NOW powered by GAME+ servisinden bağımsız olarak farklı sunucular üzerinden kullanmaya devam edebilirsiniz.

HİZMETTEN YARARLANMAK İÇİN NE KADAR İNTERNET HIZI GEREKECEK?

Bu konuda söylenen bilgi ise şunlar, 60 fps'de 720 için 15 Mbs ve 60 fps'de 1080 için 25 Mbs rakamlarında olabilmektedir.Kullanıcıların kullanması için ön panalde yapılan testlerin gecikmenin 10 ms ile 20 olduğunu söylüyor.Bu rakamların şimdilik güzel olduğunu söyleyebiliriz ancak yoğun kullanımlar durumunda ne olacağı şimdilik bilinmiyor.Bu süreçte Turkcell Superonline kullanıcılarına bir öncelik tanınması bekleniliyor.

Şimdilik, Nvidia GeForce Now Game+ için ülkemizde "Basic" ve "Premium" olmak üzere 2 ayrı servis alinde açılacak.Detayların henüz belli olmadı ancak "Basic" paketin ücretsiz olacağı düşünülüyor.Ancak Basic paketin deneme sürü şeklinde olacağını söyleyebiliriz.Premium paketin ise ücretinin ne kadar olduğu henüz açıklanmadı.

Kullanılabilecek cihazlar için açıklama geldi, açıklama şu şekilde;

"Windows işletim sistemine sahip cihazlardan, Mac0s işletim sistemine sahip cihazlardan, Android işletim sistemine sahip cihazlardan, Chromium tabanlı web browserlar (Chromebook cihazları için tavsiye edilir.) ve İOS işletim sistemli cihazlar için Safari web browser üzerinden erişilebilir olacak".

GEFORCE NOW GAMEPLUS ÖN KAYIT İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

NVIDIA GEFORCE NOW ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Turkcell oyun platformu GeForce Now oyun platformu,Turkcell sunucuları üzerinde Türkiye'de çıkış yapacak. 15 Şubat Pazartesi günü Beta sürecinin ardından 15 Mart tarihinde herkese erişim sağlanacak. GeForce Now ilk giriş hakkı iseön kayıt yaptıranların olacak. Kendi bilgisayarından oynuyormuş hissi veren GeForce Now oyun platformu Turkcell sistem kapasitesiyle Türkiye'de 15 Mart'ta herkese erişimi yapılacak. 15 Şubat itibarıyla demo olarak sunuldu.

NVIDIA GEFORCE NOW ÖZELLiKLERi NELERDİR?

Türkiye'de çıkış tarihi 15 Şubat olan Nvidia GeForce Now özellikleri,

Highlights (Oyundaki önemli anları yakalama özelliği)

Freestyle (Oyuna filtreler ekleme özelliği)

Süper çözünürlüklü, 360 derece fotolar veya HDR ile Ansel desteği

DLSS ve RTX, NVIDIAteknolojilerine destek

Satın alınan kendi oyunlarına erişim.

Mac, Android, İOS, Chromebook, PC gibi tüm cihazlardan erişim sağlama,

Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, GOG ve Ubisoft Connect gibi platformlar üzerinden erişimi bulunuyor.