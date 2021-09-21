NVIDIA, DLSS artık 100'den fazla oyunda destekleniyor - Haberler
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NVIDIA, DLSS artık 100'den fazla oyunda destekleniyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
NVIDIA, DLSS artık 100'den fazla oyunda destekleniyor

Nvidia DLSS ile düşük sistemli bilgisayarlarda ve çözünürlüğü düşük oyunları daha iyi çözünürlükte oynanabilecek.

Deep Learning Anti Aliasing (DLSS), Derin öğrenmeyi kullanarak orijinali düşük çözünürlüklü görüntünün daha yüksek çözünürlüklü görüntüsüne benzeyen bir görüntü oluşturmak için Nvidia tarafından geliştirilen bir teknolojidir.

DLSS, 28 BAĞIMSIZ OYUNA DAHİL OLDU

GeForce bloğunda ayrıntılı olarak açık olduğu gibi, 28 bağımsız oyun son zamanlarda DLSS'ye dahil edildiği doğrulandı. Çoğu oyun piyasaya sürüldü veya erken erişimde, sadece birkaçı hala piyasaya sürülecek. Nvidia DLSS çok yakın gelecekte Alan Wake Remastered ve INDUSTRIA'ya gelecek ve şimdilik Severed Steel'de mevcut.

5 Ekim'de lansmana çıkan Alan Wake Remastered, dokuları, modelleri, efektleri, sinematikleri ve daha fazlasını yeniliyor. Büyük beğeni toplayan oyuna iki yeni hikaye genişlemesiyle yeni bor soluk getirecek. NVIDIA DLSS ile GeForce RTX GPU'su olan herkes, NVIDIA DLSS etkinleştirildiğinde maksimum ayarlarda 4K'da 60 FPS'den fazla Alan Wake Remastered'ın keyfini çıkarabilecek.

NVIDIA, DLSS artık 100'den fazla oyunda destekleniyor

NVIDIA'nın yayınladığı ekran kartı güncellemesinde DLSS desteğine sahip oyunlarla birlikte Windows 11'i sistemlerini karşılayabilen Deathloop gibi oyunların sürücüleri de güncellendi.

The Elder Scrolls Online oyuncuları için DLSS testi başladı. NVIDIA GPU sürücülerinin yanında RTX 2000 VE RTX 3000 serisi ekran kartlarına sahip oldukları taktirde DLSS özelliğinden yararlanabilecekler. DLSS özelliği TES Online'a Update 32 güncellemesi ile oyuna eklendi.

NVIDIA DLSS RED DEAD REDEMPTION

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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