Nusret Senem kimdir? Nusret Senem kaç yaşında, nereli? Nusret Senem hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Nusret Senem izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Nusret Senem kaç yaşında, nereli? Nusret Senem hayatı ve biyografisi! Nusret Senem kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Nusret Senem hakkında araştırmalar yapılıyor. Nusret Senem kimdir? Nusret Senem kaç yaşında, nereli? Nusret Senem hayatı ve biyografisi!

NUSRET SENEM KİMDİR?

1950 yılında Çıldır ilçesi Gölebakan köyünde doğdu. Behçet ve Nazani Senem'in altı çocuğunun en büyüğüdür.

1974 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatında bir yıl devlet memurluğu yaptı. Avukatlık stajını tamamlayarak 1978 yılında Ankara'da serbest avukatlığa başladı.

1978 Aralık ayında K.Maraş'ta meydana gelen katliamdan sonra yaşamını yitirenlerin yakınlarının ve yaralananların avukatlığını üstlendi. 1979-1980 yıllarında Adana'da daha sonra Askeri Yargıtay'da süren K.Maraş Katliamı Davası'nda müdahil vekilliğini sürdürdü.

1980'de 34 kişinin hunharca öldürüldüğü Çorum Katliamı, 1993'de meydana gelen ve Sivas'ta 35 aydınımızın Madımak Oteli'nde yakılması ile sonuçlanan utanç verici olaylarda müdahil vekilliğini yürüttü.

Uğur Mumcu Suikastı, Ordumuzun en üst düzey beş komutanından biri ve Milli Güvenlik Kurulu üyesi olan, uçağına yapılan sabotaj sonucunda şehit edilen, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ve dört komutanımızın, Türk İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Şemsi Denizer'in öldürüldüğü davalarda, bu değerlerimizin yakınlarının vekili olarak, karanlık odakların ortaya çıkarılması için mücadele etti.

1974 yılından itibaren çok sayıda Demokratik Kitle örgütünde yöneticilik yaptı. Bunlardan Memurlar Derneği Yöneticiliği, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Yürütme Kurulu Üyeliği, bu derneğin çıkardığı ve 800 İl ve İlçe Kütüphanesine dağıtılan Çağdaş Hukuk Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Danışma Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Diğer görevlerinin yanı sıra Kars, Ardahan Iğdır Dernekler Platformu Meclis Yürütme Kurulu üyesidir.

İşçi Partisi'nin kuruluşundan bu yana Ankara İl başkanlığı, Merkez Komite Üyeliği, Genel Başkan Danışmanlığı, Hukuk Komisyonu üyelikleri, Genel Sekreter Yardımcılığı ve 8. Dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. İşçi Partisi'ndeki görevlerinin yanında Ankara'da bazı uluslararası şirketlerin ve Ulusal Kanal televizyonunun avukatlığını yapmaktadır.

9. Olağan Genel Kurultay'da Merkez Karar Kurulu üyeliğine seçilmiş ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.