Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti
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Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti

27.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:11

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, iki yıl önce Dubai'deki mekanında yemek yiyen ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti.

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, iki gün önce Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti.

MARADONA'NIN MASASINI REVİZE ETTİ

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe de, iki yıl önce Dubai'deki mekanında yemek yiyen Maradona ile ilgili paylaşımda bulundu. Nusret, efsane futbolcunun yemek yediği masayı kalıcı olarak rezerve ettiğini paylaştığı videoyla duyurdu.

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Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak revize etti
Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak revize etti
Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti
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