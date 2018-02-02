Nusaybin Kayyum ile Yenileniyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Ergün Baysal ilçe merkezinin çehresini yenileyerek vatandaşa kaliteli yerel hizmet anlayışını sunuyor.

Belediye ilçenin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı ve Sakarya Caddesini yeni bir görünüme kavuşturuyor. Proje kapsamında peyzaj alanları, ağaç altı oturma birimleri, yeşil alanlar oluşturulacağı belirtildi. Yol ve kaldırımlar yeniden düzenlenerek cadde ve meydanın ferah bir hale getirileceği bildirildi. Nusaybin belediyesi tarafından vatandaşlara güzel yaşam alanları oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanı ve Sakarya Caddesinde çalışmalara başladı. Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapatılıp zemin bazalt plakalarla kapanacağı ve aydınlatma, peyzaj alanları oluşturularak tören alanına kuru havuz yapılacağı kaydedildi. Yeşil alanların oluşturulacağı meydanda oturma banklarının yanı sıra ağaç altı oturma birimlerinin de ekleneceği belirtildi.

Proje kapsamında bulunan Sakarya Caddesi yolunda Bitümlü Sıcak Karışım (BTS) çalışmalarının da yapılacağı ayrıca genel bir çevre düzenlemesinin gerçekleştirileceği caddeye, bazalt kaldırımları döşenerek ve muhtelif alanların yeşilliğe kavuşturulacağı açıklandı. Trafik akışının devam edileceği Sakarya Caddesinde belirlenen noktalara ayrıca çöp kovaları da yerleştirileceği belirtildi. - MARDİN