Nusaybin'de İtfaiyeciler Haftası kutlandı
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Nusaybin'de İtfaiyeciler Haftası kutlandı

25.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:31
Nusaybin'de İtfaiyeciler Haftası kutlandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiyeciler Haftası nedeniyle Nusaybin İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek itfaiye erleriyle bir araya geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiyeciler Haftası nedeniyle Nusaybin İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek itfaiye erleriyle bir araya geldi.

Temizkan, beraberindeki Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Nusaybin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Burak Eryılmaz ile birlikte Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliğini ziyaret etti. Burada itfaiyeciler tarafından karşılanan Temizkan, itfaiye erlerine çikolata ikram etti. İtfaiye Teşkilatının Osmanlı Devletinden buyana çok köklü bir kuruluş olduğunu kaydeden Temizkan, bu yıl 306. yıl dönümünün kutlandığını ifade etti. Tüm mesleklerin kendilerine göre zorlukları olduğunu ancak itfaiyecilerin birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olduğunu kaydeden Temizkan, "Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaktadırlar. İtfaiyeciler sadece yangınlarda değil, sel ve depremler gibi tüm doğal afetlerde de halkımızın can ve mal güvenliği için 24 saat canla başla çalışıyorlar. Biz de bu vesileyle hem İtfaiyeciler Haftasını kutlamak hem de onlarla bir araya gelmek için bugün onları ziyaret ettik. Bu vesileyle tüm itfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum" dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temizkan daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı ile MARSU'yu ziyaret etti. - MARDİN

Nusaybin'de İtfaiyeciler Haftası kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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