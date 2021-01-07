Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz hayatı ve biyografisi

Nurseli İdiz Bir Varmış Bir Yokmuş, Kınalı Kar, Ankara'nın Dikmeni gibi bir çok dizide ve sinema filmlerinde rol alarak başarısını günümüze kadar sergilemeye devam etmiştir. Peki, Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz hayatı ve biyografisi

Nurseli İdiz kimdir sorusu son günlerde vatandaşlar tarafından sıklıkla aranmaktadır. İşte sinema sanatçısı Nurseli İdiz hakkında detaylar...

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır. İskeçe göçmeni ressam Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil) ve annesi Deniz Çamlıbel'in kızıdır. Lisede Fen bölümünde okudu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olmuştur.

1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayarak "Küçük Adam Ne Oldu Sana?" oyunu ı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı.

1981'de, TRT'de "Şarkılar Neyi Söyler" adlı programı ve "Prizma" adlı programı sundu, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisiyle adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle adından sinemada da söz ettirdi.

1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir proğram sundu. Bir çok sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.

Nurseli (Çamlıbel), müzisyen, Cem İdiz ile 1983 yılında evlendi ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam ediyor. 1985 doğumlu Canan Elif İdiz adında bir kızları var.

Nurseli İdiz, Faruk Bayhan'ın yapımcılığında 2015 yılında Show Tv'de yayınlanan "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece ve Pamir Pekin paylaştı.

Nurseli İdiz

Ödülleri :

1994 - 16. Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Çözülmeler

1995 - 7. Ankara Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Çözülmeler

2000 - 8. Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Kahpe Bizans)

2002 - 7.Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Şarkıcı

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları:

2012 - Tatlı Kaçık: John Patrick Goggin - Tiyatro Kedi

2012 - Koca Sinan (Tiyatro Kedi)

2010 - Evliliğe Gelince ( Tiyatro Diyalog)

2009 - Bana Bunu Yapma (Tiyatro Diyalog)

2007 - Kadıncıklar (Sadri Alışık Tiyatrosu)

2006 - Salıncakta İki Kişi (Tiyatro Kedi )

2003 - İhtiras ( Tiyatro İstanbul)

2002 - Tuhaf Bir Çift (Tiyatro İstanbul)

2000 - İdeaL Koca (Tiyatro İstanbul)

1996 - Seneye Bugün (Tiyatro İstanbul)

1994 - Vanya Dayı: Anton Çehov (Ankara Devlet Tiyatrosu)

1993 - Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu

1992 - Allaha Sımarladık Cumhuriyet: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu 1990 - Hapşırık: Anton ÇehovMichael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989 - Evita (İstanbul Şehir Tiyatrosu)

1988 - Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987 - Dört Kız Kardeş: Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 - Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'den Uyarlayan Müge Gürman

1984 - Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1982 - Yaz Misafirleri: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1981 - Küçük Adam N'oldu Sana ( Ankara Sanat Tiyatrosu)

1980 - Kurban (oyun): Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

1980 - Mihri Müşfik

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 - İlişki Durumu: Karışık (Mediha) (TV Dizisi)

2014 - Ankara'nın Dikmeni (Dilek) (TV Dizisi)

2013 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Ender) (Sinema Filmi)

2013 - Bensiz (Seda) (Sinema Filmi)

2012 - Harem (Mozaikli Valide Sultan) (TV Dizisi)

2012 - Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu (Sinema Filmi)

2011 - Zehirli Sarmaşık (Suzan - Gülsüm) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Yalan Dünya (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Ömre Bedel (Seniha) (TV Dizisi)

2009 - Güneşi Gördüm (Müdür Anne) (Sinema Filmi)

2008 - 2009 - Son Bahar (Verena) (TV Dizisi)

2007 - Kartallar Yüksek Uçar (Hanımağa) (TV Dizisi)

2006 - Can (Leman) (TV Filmi)

2005 - 2006 - Şöhret (Müberra Erdem) (TV Dizisi)

2005 - O Şimdi Mahkum (Kader) (Sinema Filmi)

2005 - Bir Varmış Bir Yokmuş (Sündüz) (TV Filmi)

2005 - Ahududu (TV Dizisi)

2004 - Şeytan Sofrası (Kesibe) (TV Dizisi)

2003 - Bir Yıldız Tutuldu (Feride) (TV Dizisi)

2002 - Kınalı Kar (Süreyya Beyoğlu) (TV Dizisi)

2002 - Baldız Geliyorum Demez (Mine) (TV Dizisi)

2001 - Cinlerle Periler (Hümeyra) (TV Dizisi)

2001 - Benim İçin Ağlama (Nevra) (TV Dizisi)

2001 - 90-60-90 (TV Dizisi)

2000 - Şarkıcı (Terzi Samiye) (Sinema Filmi)

2000 - Delikanlı (Ayla Begüm) (TV Dizisi)

2000 - Borsa (TV Dizisi)

2000 - Beyaz Yalanlar (TV Filmi)

2000 - Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)

1999 - Salkım Hanımın Taneleri (Sinema Filmi)

1999 - Rüzgar Gülü (TV Filmi)

1999 - Kahpe Bizans (Helena) (Sinema Filmi)

1999 - Asansör (Sinema Filmi)

1998 - Mercan Kolye (Belkıs) (TV Filmi)

1995 - Böcek (Binnur) (Sinema Filmi)

1994 - Çözülmeler (Nihal) (Sinema Filmi)

1993 - Kız Kulesi Aşıkları/ Hera ile... (Nesibe) (Sinema Filmi)

1991 - Varsayalım İsmail (Sektirmez Hanım) (TV Dizisi)

1991 - Laf Lafı Açıyor (Kendisi)(Tv Programı)

1990 - Karartma Geceleri (Şükran) (Sinema Filmi)

1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları (Canan) (TV Dizisi)

1989 - Cahide (TV Dizisi)

1987 - Gece Yolculuğu (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)