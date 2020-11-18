Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Nurseli İdiz dizileri nelerdir? Nurseli İdiz Öykü Karayel hakkında ne dedi?

Bir Yokmuş, Kınalı Kar, Ankara'nın Dikmeni gibi pek çok dizide ve sinema filminde rol alan ekranların tanınan ismi Nurseli İdiz son sözleriyle gündeme geldi. Netflix'in Bir Başkadır adlı dizisinde Meryem karakterini canlandıran Öykü Karayel'e sözleriyle dikkat çeken Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz tesettürlülere ne dedi?

Nurseli İdiz, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Peki, Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960'da İstanbul'da doğdu. Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil),annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.

NURSELİ İDİZ'İN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Koca Sinan: Hakan Altıner - Tiyatro Kedi - 2012

Evliliğe Gelince: leslie Stevens - Tiyatro Diyalog - 2010

Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog - 2009

Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2007

Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi - 2006

İhtiras: John Baker - Tiyatro İstanbul - 2003

Tuhaf Bir Çift: Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 2002

İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - 2000

Seneye Bugün: Bernard Slade - Tiyatro İstanbul - 1996

Vanya Dayı: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994

Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu

Allaha Sımarladık Cumhuriyeti: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu

Hapşırık: Anton Çehov/ Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Evita: İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989

Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Dört Kız Kardeş: Michel Tiremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'dan Uyarlayan Müge Gürman - 1986

Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Yaz Misafirleri : Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Küçük Adam Ne Oldu Sana: Hans Fallada - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981

Kurban: Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Mihri Müşfik

NURSELİ İDİZ'İN OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Güneşi Gördüm (2009)

O Şimdi Mahkum (2005)

Mumya Firarda (2002)

Şarkıcı (2000)

Asansör (1999)

Salkım Hanımın Taneleri (1999)

Kahpe Bizans (1999)

Böcek (1995)

Kız Kulesi Aşıkları/ Hera İle Leandros (1993)

Karartma Geceleri (film) Karartma Gecaleri (1990)

Gece Yolculuğu (1987)

NURSELİ İDİZ'İN OYNADIĞI DİZİLER FİLMLER

İlişki Durumu: Evli - 2016 (Mediha)

İlişki Durumu: Karışık - 2015 (Mediha)

Ankara'nın Dikmeni - 2014 (Dilek)

Yalan Dünya - 2014 (Nursel Karakaş)

Harem - 2012 (Mozaikli Valide Sultan)

Ömre Bedel - 2009

Can - 2006

Ahududu - 2005

Bir Varmış Bir Yokmuş - 2005

Şöhret - 2005

Şeytan Sofrası - 2004

Bir Yıldız Tutuldu - 2003

Serseri Aşıklar - 2003

Baldız Geliyorum Demez - 2002

Kınalı Kar - 2002

90-60-90 - 2001

Cinlilerle Periler - 2001

Dünya Varmış - 2001

Benim İçin Ağlama - 2001

Borsa - 2000

Baykuşların Saltanatı - 2000

Beyaz Yalanlar - 2000

Delikanlı - 2000

Rüzgar Gülü - 1999

Mercan Kolye - 1998

Çözülmeler - 1994

Geçmiş Bahar Mimozaları - 1989

NURSELİ İDİZ ÖYKÜ KARAYEL'E NE DEDİ?

Canlı Masa programında Türkiye'nin çok konuştuğu olay dizi 'Bir Başkadır' tartışıldı. Nurseli İdiz ve Sevda Türküsev'in farklı görüşleri stüdyoyu karıştırdı!

"Ben laik bir kadın olarak mesela, bildiğim kadarı Öykü Karayel modern yaşayan bir kadın. Nasıl bu rolü oynuyor? Kıskanıyorum yani bu yaşımda. O zaman bir tesettürlü oyuncunun da gerektiğinde tesettürden çıkıp başka rolü oynayabilmesi lazım. Oyunculuk bunu gerektirir. Hayat kadınını da oynarsınız, hafızı da oynarsınız..."

NURSELİ İDİZ TESETTÜRLÜ KADINLARA NE DEDİ?

Sevda Türküsev "Başörtüsü, tesettür çok farklı bir şey. Müslüman kadının üniformasıdır." şeklinde karşılık verdi. Nurseli İdiz'in "Yani oyunculuk yapamaz mı diyorsun?" sorusuna ise Türküsev "Yapamaz abi!" yanıtını verdi.

Nurseli İdiz'in ''Türbanlı sanatçılar saçı açık kadın rollerini de oynamalı'' dedi, canlı yayında büyük bir tartışma yaşandı. Sevda Türküsev açıklamasında "Oha! Buyur bak böyle uyuşursanız... Bak senin dediğin doğru başörtüsü çok farklı bir şey müslüman kadının üniforması... Oyunculuk yapamaz" dedi.

İdiz ise buna yanıt olarak "Bu kadar dar bir bakış açısı ben sizin inanışınıza uygun bir rol oynayabilirim" dedi.

Türküsev ise buna yanıt olarak "İslamın ön gördüğü kurallar var ben de başı açık bir kadınım ben insanlara tesettür dersi verecek değilim. Ama bir kadın başörtüsüyle gitar çalabilir mi" dedi.

Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel'den Ayşe Arman'a özel açıklamalar

Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel'den Ayşe Arman'a özel açıklamalar

Serra Karaçam ise yanıt olarak "Veriyorsunuz ama" diyerek tepki gösterdi.

Sevda Türküsev ise açıklamasının arkasında durduğunu söyleyerek "Nurseli hanımın dediğini hiçbir müslüman kabul edemez" dedi. Sevda Türküsev'in sözleri stüdyodaki kadınların tepkisini çekti.