Nursaçan'dan İdlib şehidi için duygulandıran paylaşım

Kayseri Osb Başkanı Tahir Nursaçan, Kartal Şehitliği'nde defnedilen İdlib şehidi şehidinin ismine ve soy ismine dikkat çekti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Suriye'de teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Mücahit Sınırtepe ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Başkan Nursaçan, "Rabbim bizleri de isminin ve soy isminin hakkını verenlerden eylesin" diye konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, Cumartesi günü Kartal Şehitliği'nde defnedilen Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tahir Nursaçan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Adı Mücahit, Nedir Mücahit?, Kutsal ülküler uğruna savaşan kimse. Kimdir Mücahit? O bir asker. Ne yapıyordu Mücahit? Kutsal ülküler uğruna savaşıyordu. Yani isminin hakkını veriyordu. Nerede? Suriye'de. Terör bataklığını kurutmak, sınırlarımızı korumak için. Sınır ötesinde. Soyadı ne Mücahit'in Sınırtepe. Şehit düştü Mücahit Sınırtepe. Yarabbi ne büyüksün. Yarabbi, bizleri de Mücahit Sınırtepe gibi isminin, soy isminin, mesleğinin, vatan sevgisinin hakkını verenlerden eyle." - KAYSERİ

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