Nur Yoldaş kimdir? Nur Yoldaş kaç yaşında?

Türk pop müzik sanatçısı Nur Yoldaş, müzik kariyerine Altın Mikrofon Yarışması ile başlamıştı. İlk 45'liğini 1974 yılında Polydor Şirketinden Nur Belda adıyla çıkaran Yoldaş'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Nur Yoldaş kimdir? Nur Yoldaş kaç yaşında? Yoldaş'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk pop müzik sanatçısı Nur Yoldaş, müzik kariyerine Altın Mikrofon Yarışması ile başlamıştı. İlk 45'liğini 1974 yılında Polydor Şirketinden Nur Belda adıyla çıkaran Yoldaş'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Nur Yoldaş kimdir? Nur Yoldaş kaç yaşında? Yoldaş'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NUR YOLDAŞ KİMDİR?

Nur Yoldaş, 4 Ocak 1956 yılında İstanbul'da doğan Türk Halk müziği sanatçısıdır.

Kariyeri

Vibrasyonu olan, taklit edilmesi çok zor ve güçlü bir sese sahiptir. İlk 45'liğini 1974 yılında Polydor Şirketinden Nur Belda adıyla çıkardı: Aşk Bir Fantazi & Bile Bile. 1976'da müzisyen Ergüder Yoldaş ile evlendi ve bu ilk evliliğinden 1977'de oğlu Devrim Yoldaş dünyaya geldi. Nur Yoldaş, müzik kariyerine Altın Mikrofon Yarışması ile başlamıştır. Ergüder Yoldaş bestesi olan "Sultan-ı Yegáh" 45'liği ile 1981 yılında Türk popunda çığır açmıştır. Aralık 1981'de Öncü Plak tarafından yayınlanan farklı makamlarda bestelenmiş ve çok sesli Batı Müziği ile Türk Müziği'nin sentezini yapan on şarkının yer aldığı "Sultan-ı Yegáh" Albümü 1982 yılına damgasını vurarak büyük başarı elde etmiştir. Sultan-ı Yegah başta olmak üzere, Mihrimah,Saki,Nagehan Bustan Faslı,Nedir Yarabbi Derdim ve Sadabad gibi eserler bu albümden çıkan bellibaşlı hit eserler olmuştur. 10 Nisan 1982'den itibaren sanatçı bu şaheser albümü tanıtım amacıyla bir turne çalışması yapmıştır.

Nur-Ergüder Yoldaş çiftinin kurdukları Workshop Plakçılıktan 1983'te yayınlanan "Elde Var Hüzün" adlı aynı çizgideki albümün beklenen ticari başarıyı getirmemesinin ardından, Ergüder Yoldaş'tan boşanarak müziğe uzun yıllar ara vermiş ve bu aranın ardından 1992'de Dönüş (Sakine) adlı albümünü çıkarmışsa da, eski parlak günleri bir daha yaşamak mümkün olmamıştır. Bir döneme damgasını vurmuş ve Yoldaş çiftinin adeta markası haline gelmiş olan efsane albüm "Sultan-ı Yegáh"ın 1998'de Beyoğlu Metropol tarafından CD formatında tekrar yayınlanması, sanatçıyı genç kuşaklara tanıtan önemli bir proje olmuştur. Sanatçı halen Ankara Kent Orkestrası solisti olarak kariyerine devam etmektedir. 2014 Mayıs ve Eylül aylarında iki yeni tekli yayınlamıştır.

Diskografi





Aşk Bir Fantazi - Bile Bile, (Polydor) (1974)

Sultan-ı Yegáh - Anadolu, (Öncü Plak) (1981)

Yerin Dolmuyor - Nur Yoldaş & Ege (2011)

Bir Gamlı Hazan/ Tekli (DMC) Mayıs 2014

Sahiden/ Tekli (DMC) Eylül 2014

Sultan-ı Yegáh LP-MC, (Öncü Plak) (1981)

(Albümün Almanya'da Türküola firmasınca 7432 seri no.lu LP'si ve kaseti ile Uzelli firmasınca kaseti 1982'de basılmıştır)

Elde Var Hüzün LP-MC, (Work Shop) (1983)

Dönüş (Sakine MC (1992)

Sultan-ı Yegáh CD-MC, (Beyoğlu Metropol) (1998)

NUR YOLDAŞ KAÇ YAŞINDA?

Nur Yoldaş, 1956 doğumlu olup 65 yaşındadır.