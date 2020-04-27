Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Geçtiğimiz sene beyin kanserine yakalanan ve bugün hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın cenazesi akşam saatlerinde hastane morguna kaldırıldı. Cenaze aracına tabutun konuğu anlarda Yerlitaş'ın yakın arkadaşı şarkıcı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SİBEL CAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Akşam saatlerinde evden alınan Nur Yerlitaş'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Cenaze aracına tabutun konuğu anlarda Nur Yerlitaş'ın yakın arkadaşı şarkıcı Sibel Can gözyaşlarına hakim olamadı.

GEÇTİĞİMİZ YIL KANSER TEŞHİSİ KONMUŞTU

Moda tasarımcısı olarak adını duyuran Yerlitaş, 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ekranlarda yerini aldı. Ünlü modacıya, geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti. Bu süreçte zor günler geçiren Yerlitaş'a ailesi, yakın arkadaşları Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy destek olmuştu.

SON PAYLAŞIMINI DÜN YAPTI

Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp " Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal" yazmıştı. Bu posta, Ajda Pekkan da "Nurcuğum seni çok özledim" diye cevap vermişti.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

2010 yılında Show TV'de yayına giren "Yemekteyiz" adlı yarışmada Nur Yerlitaş, Barbaros Şansal, şarkıcı Cenk Eren, gazeteci yazar Ece Vahapoğlu ve eski Avrupa güzelimiz Neşe Erberk ile yarıştı. İlk gün Nur Yerlitaş'ın evsahipliği yaptığı Yemekteyiz'e Seda Sayan da konuk olarak katıldı.

2011 yılında Show TV'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Diğer jüri üyeleri ise Moda Tasarımcısı İvana Sert, Hakan Akkaya ve koreograf Uğurkan Erez oldu.

Nur Yerlitaş, 2011 yılında Demet Akalın'ın 'Türkan' klibinde Türkan Şoray'ı canlandırdı. Klipte birçok ünlünün yanı sıra İzzet Çapa'da rol aldı.

Nur Yerlitaş, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.

2015 yılı ocak ayında Tv8 kanalında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı 2.sezon "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında Uğurkan Erez, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.

31 Ağustos 2015 tarihinde Tv8 ekranlarında başlayan ve 25 Aralık 2015 tarihinde biten İşte Benim Stilim All Star yarışmasının finalinin ardından Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu jüri görevinden ayrıldı.

1 Ocak 2016 tarihinde, Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu'nun olmadığı yenisi başlayan İşte Benim Stilim yarışmasında jüride Neslihan Yargıcı, İvana Sert, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez oldu.

2016 yılında 1 Ocak akşamı TV 8 ekranlarında başlayan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına Neslihan Yargıcı'nın jüri olarak katıldığı program 5 Şubat 2016 gecesi yapılan final gecesi ile son buldu.

8 Şubat 2016 tarihinde yeni yarışmacılarla yeniden başlayan İşte Benim Stilim yarışmasında jüri kadrosunda Neslihan Yargıcı'nın yerine yeniden Nur Yerlitaş getirilmişti.