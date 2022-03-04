Nükleer silah sayıları! Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var? Türkiye'de nükleer silah var mı?

Nükleer silah sayıları merak ediliyor. Rusya - Ukrayna savaşı sürerken nükleer silahlar tekrardan gündeme geldi. Vatandaşlar Nükleer silah sayıları 2022: Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var? Türkiye'de nükleer silah var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte nükleer silah sayıları...



NÜKLEER SİLAH SAYILARI

Hangi ülkede kaç nükleer silahı var:

ABD : Toplam 7000 (1750'si aktif)

Rusya : Toplam 7300 (1790'ı aktif)

İngiltere : Toplam 215 (120'si aktif)

Fransa : Toplam 300 (280'i aktif)

Çin : Toplam 260 (Aktif sayısı bilinmiyor)

Hindistan : Toplam 100-120 arasında (Aktif sayısı bilinmiyor)

Pakistan : Toplam 110-130 arasında (Aktif sayısı bilinmiyor)

Kuzey Kore : Toplam 10 (Aktif sayısı bilinmiyor)

İsrail : Toplam 60-400 arasında (Aktif sayısı bilinmiyor)

Almanya : Toplam 20 (Aktif sayısı bilinmiyor) [NATO nükleer silah paylaşımı]

Türkiye : Toplam 60-70 arasında (Aktif sayısı bilinmiyor) [NATO nükleer silah paylaşımı]

İtalya : Toplam 70-80 arasında (Aktif sayısı bilinmiyor) [NATO nükleer silah paylaşımı]

Belçika : Toplam 10-20 arasında (Aktif sayısı bilinmiyor) [NATO nükleer silah paylaşımı]

Hollanda : Toplam 22 (Aktif sayısı bilinmiyor) [NATO nükleer silah paylaşımı]

NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP DEVLETLER

Nükleer silahları başarılı bir şekilde kullanmış olan sekiz egemen devlet bulunmaktadır. Bunlardan beşi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması uyarınca "nükleer silahlı devlet" olarak kabul edilmektedir. Nükleer silah edinme sırası şu şekildedir: ABD, Rusya (Sovyetler Birliği'nin halefi), Birleşik Krallık, Fransa, Çin.

NÜKLEER SİLAH NE DEMEK?

Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer fisyon birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır. Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır. Sadece kullanılan bir silah, tüm bir kenti ya da bir ülkeyi canlı, cansız ne varsa tamamen yok edecek güçtedir.

Savaş tarihinde, nükleer silah ABD tarafından II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde iki kez kullanılmıştır. İlk olay 6 Ağustos 1945 sabahı, Little Boy (küçük çocuk) kod isimli uranyum tipi silahın Japonya'nın Hiroşima kentine atılmasıyla vuku bulmuştur. Üç gün sonra ise Fat Man (Şişman adam) kod isimli plütonyum tipi silah aynı ülkenin Nagazaki kentine atılmıştır. Kullanılan bu silahlar neticesinde çoğu sivil 132.000 kişi yaşamını kaybetmiştir. Bu olaylardan sonra nükleer silah kullanımı üzerindeki tartışmalar hız kazanmıştır.

İki temel nükleer silah türü vardır. İlki, Hiroşima'ya atılan uranyum veya Nagasaki'ye plütonyum bombasındaki gibi uranyum ötesi ağır atom çekirdeklerini bölerek enerji elde eden fisyon bombalardır. Bu silahlarda uranyum ve plütonyum gibi ağır elementlerin parçalanabilir izotopları, süperkritik kütle denilen belli bir ağırlık limiti üzerinde bir araya getirildiğinde zincirleme reaksiyona girerek çok büyük bir güç üretirler. Hidrojen bombası veya füzyon bombası denen ikinci tipte ise ateşlenen bir fisyon bombası ile hidrojen çekirdekleri birleşmeye (füzyona) zorlanır, bu sayede çok yüksek bir enerji ortaya çıkar. Fisyon bombalarının teorik üst limitleri olsa da, füzyon bombalarının gücünde bir üst limit yoktur. Amerikan Bilim Adamları Federasyonu, 2012 itibarıyla dünyada 4.300'ü kullanıma hazır olmak üzere toplam 17.000 nükleer başlık bulunduğunu tahmin etmektedir.

Haberler.com - Gündem