Nüfusa oranla en fazla vaka görülen Rize'de bulaşlar 'aile içi'

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs vaka haritasında nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Rize'de filyasyon ekipleri, vakaların yoğunlukla 'aile içi' bulaş kaynaklı olduğunu tespit etti. Rize Valisi Kemal Çeber "Köyler tıklım tıklım dolu. 700 bin kişinin testi yapıldığında ve bunlar pozitif çıktığında Rize'ye yazılıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Rize, geçen hafta olduğu gibi yine birinci sırada. Rize'de önceki hafta 100 binde 614,18 olan vaka sayısı 653,10'a yükseldi. Çay göçü ile nüfusu ikiye katlanan Rize'de filyasyon ekipleri, vakaların 'aile içi' bulaş kaynaklı olduğunu tespit etti. Kentte tersine göçle vakaların düşmesi bekleniyor.

Aile içi görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Davut Ahmetoğlu "Rize'de mahallelerde, köylerde birbirinin evine misafir olma olayı çok fazla olduğu için vakalar sürekli artıyor. Dışarıdan gelen misafirlerle Rize'nin nüfusu 700-800 binleri buldu. Çay ve düğün için gelenler hastalığı Rize'ye getirdi. Rize'de aile bağları çok sıkı olduğu için insanlar maskesiz birbirlerine sarılıp yan yana oturabiliyor. Hastalığın birbirine geçme olasılığı artıyor" dedi.