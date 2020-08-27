NTSO'dan galericilere mesleki yeterlilik sınavı
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NTSO'dan galericilere mesleki yeterlilik sınavı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme A.Ş. tarafından yürütülen mesleki yeterlilik belgesi sınavları yapılmaya devam ediyor.

NTSO'dan galericilere mesleki yeterlilik sınavı
27.08.2020 15:26 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:29

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme A.Ş. tarafından yürütülen mesleki yeterlilik belgesi sınavları yapılmaya devam ediyor. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB MEYBEM A.Ş. tarafından düzenlenen motorlu kara taşıtları alım ve satım sorumlusu mesleki yeterlilik belgesi yazılı ve uygulama sınavları NTSO eğitim salonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oluşturulan sınav alanlarında yapılıyor.

Konu hakkında bilgi veren Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, "2. El Oto Alım Satım ticareti yapabilmenin şartlarından olan Mesleki Yeterlilik Belgeleri konusunda MEYBEM işbirliğinde Nevşehirli galericilerimize yönelik düzenlediğimiz 10. etap belgelendirme çalışmaları başladı. Talepler doğrultusunda oluşan 127 kişilik grubumuz MEYBEM'den gelen değerlendirici tarafından yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi tutulmaktadırlar. Sınavlar sonunda başarı sağlayan galericilerimiz Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaklar. Üyelerimize yönelik bu tarz belgelendirme çalışmalarına taleplere göre devam edeceğiz." dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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