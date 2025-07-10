NOW TV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 10 Temmuz Perşembe NOW TV ekranı ile Çift Kişilik Oda canlı izleme linki ve güncel frekans bilgileri!

NOW TV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 10 Temmuz Perşembe NOW TV ekranı ile Çift Kişilik Oda canlı izleme linki ve güncel frekans bilgileri!
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NOW TV ekranı ile Çift Kişilik Oda dizisini kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler, canlı yayın seçenekleri ve frekans bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki, NOW TV canlı yayın 2025 güncel frekans bilgileri nedir? NOW TV Full HD canlı yayın nasıl izlenir? İşte, merak edilen detaylar ve NOW TV canlı yayın izleme linki…

Now Tv, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken Çift Kişilik Oda dizisi reyting sıralamalarında üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden NOW Tv, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,10 Temmuz 2025 Perşembe NOW TV canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

NOW TV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Türkiye'nin önde gelen ulusal kanallarından NOW TV, 2025 yılı itibarıyla Türksat 4A uydusu üzerinden yayın hayatına devam ediyor. Kanalı uydu alıcısı üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar, güncel frekans bilgilerini cihazlarına manuel olarak girebilirler.

NOW TV'yi yüksek çözünürlükte (HD) izleyebilmek için aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 13030 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical - V)

Sembol Oranı: 6666

FEC: 2/3

Modülasyon: DVB-S2

Görüntü Formatı: MPEG-4 / HD

NOW TV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 10 Temmuz Perşembe NOW TV ekranı ile Çift Kişilik Oda canlı izleme linki ve güncel frekans bilgileri!NOW TV ekranı ile Çift Kişilik Oda canlı izleme linki

Bu ayarları uydu alıcınızın "manuel kanal ekleme" veya "frekans ayarı" bölümüne girerek NOW TV yayınına sorunsuz şekilde ulaşabilirsiniz.

NOW TV yayınlarını ayrıca resmi web sitesi, mobil uygulamalar, Tivibu, Digiturk, D-Smart ve KabloTV gibi dijital platformlar üzerinden de izleyebilirsiniz.

NOW TV CANLI YAYIN İZLE! (FULL - HD KESİNTİSİZ LİNK)

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