Norveç'te Svalbard takımadasında 38 yaşındaki bir kişi kutup ayısı saldırısında öldü
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BBC

Norveç'te Svalbard takımadasında 38 yaşındaki bir kişi kutup ayısı saldırısında öldü

Arktik Okyanusu'nda Norveç'e bağlı Svalbard takımadasında bir kutup ayısı 38 yaşındaki Hollanda vatandaşı Johan Jacobus Kootte'yi öldürdü.

Norveç'te Svalbard takımadasında 38 yaşındaki bir kişi kutup ayısı saldırısında öldü
28.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:15

Arktik Okyanusu'nda Norveç'e bağlı Svalbard takımadasında 38 yaşındaki Hollanda vatandaşı Johan Jacobus Kootte, bir kutup ayısının saldırısında hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırının takımadanın Longearbyen şehrine yakın bir kamp alanında yaşandığını söyledi.

Olaydan sonra vurulan kutup ayısının cesedi havaalanında bulundu.

Uzmanlar, Arktik Okyanusu'ndaki buz tabakasının iklim değişikliği yüzünden erimesi nedeniyle kutup ayılarının da avlanabilecekleri alanların daraldığını söylüyor. Kutup ayıları bu nedenle yemek bulabilmek için nüfusun yoğun olduğu yerlere yöneliyor.

Hollanda vatandaşı Kootte, Cuma günü sabaha karşı çadırında saldırıya uğradı. Aldığı yaralar nedeniyle saldırıdan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Svalbard yetkilileri, olay anında bölgede yedi kişi bulunduğunu ve sağlık çalışanlarının gözetiminde olduklarını belirtti.

Kamp alanının sahibi Michelle van Dijk, Kootte'nin bölgede müdür olarak ikinci döneminde olduğunu söyledi ve Hollanda'nın kamu yayıncısı NOS'e "Doğru eğitimleri aldı ve işlerin burada nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyordu" dedi.

Van Dijk, Perşembe günü Longyearbyen yakınlarında bir kutup ayısının dolandığına ilişkin uyarı yapıldığını söyledi ve "Durum kontrolündeydi" dedi.


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Kutup ayısı hakkında ne biliniyor?

BBC'ye konuşan Svalbard yerel yönetim sözcüsü Terje Carlsen, kutup ayısının üç yaşında bir erkek ayı olduğunu söyledi. Kutup ayısının annesi, Pazartesi günü yavrusuyla beraber Longyearbyen'den uçakla başka yere taşındı.

Annesi ile yavrunun taşınmasının saldırıyla ilgisi olmadığı belirtildi. Kutup ayıları, iki yaşından sonra kendilerine bakabiliyor.

Anne kutup ayısı ile yavrusunu taşıyan Norveç Kutup Enstitüsü'nden bir ekip iki gün sonra, helikopterle dolandıkları sırada üç yaşındaki kutup ayısının Longyearbyen yakınlarında gördü. Operasyona katılan Jon Aars, BBC'ye açıklamasında kutup ayısının şehre yakın bir yerlerde kabinlerine zorla girdiğini söyledi.

Cuma sabahı yaşanan saldırıdan sonra üç yaşındaki kutup ayısı o sırada kamp alanında bulunan bir kişi tarafından vuruldu. Carlsen, "Burası bir kutup ayısı ülkesi, dikkatli olmalısınız" dedi.


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Takımadada son 50 yılda şimdiye kadar ayıların insanlara saldırdığı beş ölümcül olay yaşandı.

Bu olaydan önce, 2011 yılında 17 yaşındaki İngiliz bir öğrenci keşif sırasında kutup ayısı saldırısında ölmüş dört öğrenci de yaralanmıştı.

Norveçli yetkililerin verilerine göre takımadada yaklaşık 3.000 kişi, 1.000'e yakın da ayı yaşıyor.

Turizm ve bilimsel araştırma amacıyla bölgede son zamanlarda nüfus yoğunluğu da arttı. Bu da hayvanlarla teması artırdı.

Kutup ayıları 1973'ten bu yana koruma altında. Kutup ayılarını öldürmek yalnızca nefsi müdafaa durumunda yasal görülüyor.

Ama Svalbard'da yaşayanlara kentsel alanlarda silah taşımaları tavsiye ediliyor.

Barents Denizi'nin diğer kıyısı, Rusya'ya bağlı Novaya Zemlya adalarında da son yıllarda ayıların insanlara saldırdığı haberleri geliyordu.

Bölgedeki ana yerleşim yeri Belushya Guba'da 2019 yılında 52'ye yakın ayının istila ettiği bildirildi. Troynoy adasında da 2016 yılında beş Rus bilim insanı şehre uzak bir meteoroloji istasyonunda birkaç hafta kutup ayılarının kuşatması altında kalmıştı.

BBC
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