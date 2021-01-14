Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti
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Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti

14.01.2021 21:30 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:46

Norveç'te Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının vurulduğu 23 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, aşının yaşlı insanlardaki mevcut hastalıkları tetiklemesi nedeniyle ölümlerin yaşandığını belirtti.

Norveç İlaç Ajansı'nın internet sitesinde belirtildiği üzere ülkede koronavirüse karşı Pfizer aşısını yaptıran 23 kişi hayatını kaybetti.

"AŞI VAR OLAN HASTALIKLARI TETİKLEMİŞ OLABİLİR"

13 vakada incelenen ölümlerde, aşının "yaşlı insanlarda var olan hastalıkların daha ciddi seyrine" yol açan yan etkilere neden olmuş olabileceğini belirtti.

ÜLKEDE İLK AŞILAMA HUZUREVLERİNDE BAŞLADI

Koronavirüse karşı Pfizer ilacıyla aşılama 27 Aralık'ta Norveç'te başladı. İlk aşı Oslo'daki huzurevlerinde yaşayanlar oldu.

ABD'DE DOKTOR ÖLMÜŞTÜ

ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ülkede, korona aşısı olan Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Florida'da bir hastanede çalışan Gregory Michael, 18 aralıkta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Heidi Neckelmann, Gregory Michael'in hastaneye gittiğini ve kan değerlerinin normal seviyenin çok altında tespit edildiğini söyledi. Daha sonra eşinin yoğun bakıma alındığını söyleyen Neckelmann, eşinin kısa süre sonra hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

PORTEKİZ'DE DE HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

Portekiz'de 30 Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını olan Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde (OPI) çalışan 41 yaşındaki hemşire Sonia Acevedo 2 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti
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