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Normandiya Dörtlüsü'nden Ukrayna Kararı

DailyMotion.com - Güncel

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın devlet ve hükümet başkanlarının danışmanları ve dışişleri bakanlıklarının temsilcileri Paris'te bir araya geldi.

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın devlet ve hükümet başkanlarının danışmanları ve dışişleri bakanlıklarının temsilcileri Paris'te bir araya geldi. Ukrayna sınırında tansiyonun düşürülmesi amacıyla Normandiya Dörtlüsü formatında yapılan toplantıda, Minsk anlaşmasının canlandırılması ve bu anlaşmada kararlaştırılan ateşkesi sürdürme taahhütleri" yinelendi.

DailyMotion.com - Güncel

Normandiya, Ukrayna, Almanya, Paris, Güncel, Haber

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