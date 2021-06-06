Normandiya'da İngiliz Anıtı'nın açılışı yapıldı
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Normandiya'da İngiliz Anıtı'nın açılışı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Aylin Karadeniz - Haberler | Güncel

- Normandiya'da İngiliz Anıtı'nın açılışı yapıldı İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya çıkarmasının 77'inci yıl dönümünde, Fransa'nın Ver-sur-Mer bölgesinde İngiliz Normandiya Anıtı'nın açılışı gerçekleşti.

- Normandiya'da İngiliz Anıtı'nın açılışı yapıldı

NORMANDİYA - İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya çıkarmasının 77'inci yıl dönümünde, Fransa'nın Ver-sur-Mer bölgesinde İngiliz Normandiya Anıtı'nın açılışı gerçekleşti.

6 Haziran 1944 yılında Normandiya Savaşı'nda hayatını kaybeden İngiliz kuvvetleri anısına, Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Ver-sur-Mer'de inşa edilen İngiliz Anıtı'nın açılışı bugün yapıldı. 2016 yılında Normandiya gazilerinin bir İngiliz Normandiya Anıtı'na sahip olma hayalini gerçekleştirmek için oluşturulan Normandiya Anıtı, 5 yıl süren bir çalışmanın ardından açıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini sağlayan ve Avrupa'nın kurtuluşu olarak kabul edilen Normandiya çıkarmasının 77. yıl dönümünde açılan anıtın sütunlarında 6 Haziran ve 31 Ağustos 1944 tarihleri arasında hayatını kaybeden İngiliz komutasındaki 22 binden fazla asker, denizci, deniz piyadeleri ve havacıların isimleri yer alıyor.

Anıtta ayrıca Normandiya'da hayatını kaybeden İrlanda, Fransa, Hollanda, Polonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İngiliz silahlı kuvvetlerine bağlı olan dünyanın dört bir yanındaki diğer milletlerden erkek ve kadınların da isimleri bulunuyor.

Bugün törenle açılışı gerçekleşen Normandiya Anıtı'nda ayrıca İngiliz Ticaret Donanması'nın kayıpları ve Fransa'daki sivil kayıplar da anıldı. Anıtın açılış töreninde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Charles'ın video mesajına yer verildi. Prens Charles, konuşmasında müttefik kuvvetlerin Batı Avrupa'yı kurtarmak için savaşanlara "Dünyanın minnet borcu" olduğunu hatırlattı. Charles, "Gazilerimizin bugün Normandiya'da olmayı ne kadar çok istediklerini biliyorum. Uydu bağlantısıyla izlemek zorunda olmamıza rağmen, duyduğumuz büyük saygı ve hayranlıkla, hayatını kaybeden 22 binden fazla kişiye şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

İngiliz Normandiya Anıtı, Londra Green Park'taki Bomber Komutanlığı Anıtı'nı ve Staffordshire'daki İngiltere Ulusal Arboretumu'ndaki Silahlı Kuvvetler Anıtı'nı da tasarlayan İngiliz mimar Liam O'Connor tarafından tasarlandı. Anıtın şu an için ziyarete kapalı olduğu belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter'da yaptığı açıklamada, "General Eisenhower'ın söylediği gibi, 1944 yılının Haziran sabahı müttefik birlikleri Normandiya sahillerine ayak bastığında dünyanın gözü onların üzerindeydi. Özgürlük isteyen tüm insanların duaları ve umutları onlarla birlikteydi. 77 yıl sonra onlara teşekkür ediyor ve onları anıyoruz" dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz, Amerikan, Kanadalı ve Fransız askeri birlikleri 6 Haziran'da Fransa kıyısında Alman askerlerine yönelik bir saldırı başlatmıştı. 31 Ağustos'a kadar süren Normandiya Savaşı'nda İngiltere ve müttefikleri Batı Avrupa'yı Nazi Almanya'sı kontrolünden kurtarmıştı.

Normandiya'da İngiliz Anıtı'nın açılışı yapıldı
Normandiya'da İngiliz Anıtı'nın açılışı yapıldı
Normandiya'da İngiliz Anıtı'nın açılışı yapıldı
Normandiya'da İngiliz Anıtı'nın açılışı yapıldı
Normandiya'da İngiliz Anıtı'nın açılışı yapıldı
Normandiya'da İngiliz Anıtı'nın açılışı yapıldı
Normandiya'da İngiliz Anıtı'nın açılışı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aylin Karadeniz

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Normandiya'da İngiliz Anıtı'nın açılışı yapıldı - Haberler
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