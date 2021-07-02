Normalleşmeyle birlikte dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi
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Normalleşmeyle birlikte dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Normalleşmeyle birlikte dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi Yasakların kalktığı ilk gün binlerce tatilciyi ağırladı, araç kuyruğu oluştu Turkuaz rengi ve altın sarısı kumuyla ün yapan plaj normalleşmeyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı Antalya'nın Kaş ilçesinde kumu ve turkuaz...

Normalleşmeyle birlikte dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi

Yasakların kalktığı ilk gün binlerce tatilciyi ağırladı, araç kuyruğu oluştu

Turkuaz rengi ve altın sarısı kumuyla ün yapan plaj normalleşmeyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde kumu ve turkuaz rengiyle dünyaca ünlü Kaputaj Plajı, normalleşmeyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, normalleşmenin ilk günlerinde ziyaretçi akınına uğradı. Dağ ile denizin arasına sıkışan Kaputaş Plajı, yeşili ve maviyi bir arada sunmasıyla yerli ve yabancı binlerce misafirin ilgi odağı oluyor. Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park eden ziyaretçiler, daha sonra 187 basamak inerek plaja ulaşıyor. Korona virüs sürecinde başlayan normalleşmeyle birlikte ünlü plaj, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler hem plajı yüksekten gören seyir noktalarından hem de altın rengi kumların üzerinde öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

Kaş Belediyesi tarafından işletilen plajda korona virüs tedbirleri de ön planda yer alıyor. Plajın girişinde tedbirlere ilişkin bilgiler yer alırken, plajdaki yerleşimin de sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldığı görüldü.

"Rengi çok güzel"

Duygu Salk, tatilini Antalya'da geçirdiğini ifade ederek, "Kaputaj Plajı'nın güzelliğini biliyoruz. Birkaç kez niyetlenmiştik ama gelememiştik. Çok sıcak bir hava var, normalleşmenin de ilk günleri. Plajın rengi çok güzel, ünlü bir yer zaten. Görüntüsü bile yeter. Kısıtlamalar bizi etkilemişti, şimdi nefes aldığımızı hissediyoruz. Yine sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edip tatilimizi yapacağız" diye konuştu.

Görev yaptığı Bitlis'ten memleketi Antalya'ya tatile geldiğini belirten Sinem Gül, "Ailem Antalya'da yaşıyor. Bir haftadır buradayım. Normalleşmenin başladığı bugünlerde Antalya'ya mutlaka herkes gelsin. Bugün Kaputaj Plajı'na geldik ve kalabalık. Suyu çok güzel, buralı olsam da ilk kez geldim. Gelip görülmesi gereken bir yer" dedi.

Normalleşmeyle birlikte dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi
Normalleşmeyle birlikte dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi
Normalleşmeyle birlikte dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi
Normalleşmeyle birlikte dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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