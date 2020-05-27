Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
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Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak

Antalya'da bulunan bazı camilerin büyük avluları olmadığından dolayı, cuma namazları için kapalı pazar yerleri tespit edildi. Cemaatin abdestini evinde alacağı, seccadesini kendisinin getireceği kaydedildi. Öte yandan normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı 20 dakikada kılınacak.

Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
27.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:47

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kılınamayan cuma namazı, 29 Mayıs'ta kılınacak. Antalya İl Müftüsü Osman Artan, alınan önlemler ve vatandaşların uyması gereken hususlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bugün sabah saatlerinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile değerlendirme toplantısı yaptıklarını anlatan Artan, cuma namazının kılınacağı alanların tespitinin yapıldığını söyledi. Cuma namazlarının camide kılınmayacağının altını çizen Artan, cuma namazı saatinde ise cami kapılarının kitleneceğini söyledi.

MASKE KONTROLÜ YAPILACAK

Artan, "Cuma namazları cami dışarısında kılınacak. Cuma namazının kılınacağı yerlerin duyuruları yapılacak. Mekanlarla ilgili belediyelerle işbirliği yapıyoruz. Dezenfeksiyon, temizlik ve sosyal mesafenin ayarlanması belediyelerle işbirliği yapılmak suretiyle olacak. Emniyetimiz ve jandarmalarımız tedbirleri alacak. Alana girerken her vatandaşın maskesinin olmasına dikkat edilecek. Herkesin maskesinin evinden getirse çok güzel olur. Ama yine de gerektiği yerde maske desteği sağlanacak. Herkes seccadesini alıp gelecektir. Seccade şahsa ait olacak. Belediyelerin yatığı tek kullanımlık seccadeler var, onlarda kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

ABDEST EVDE ALINACAK

Cemaatin abdestini evlerinde ya da iş yerlerinde alıp öyle alana geleceğini ifade eden Artan, ortak kullanım alanları olan tuvalet ve şadırvanların kapalı tutulacağını kaydetti. Artan, "Herkes evinde abdestini alacak, seccadesini, maskesini alacak ve bu şekilde namaz kılınacak mekanlara gelinecektir" dedi.

Artan, Antalya'da bulunan bazı camilerin büyük avlularının olmadığına dikkat çekerek, bu nedenden dolayı kapalı pazar yerlerinin tespit edildiğini söyledi. Kapalı pazar yerlerinde kıble tespiti yapılacağını ifade eden Artan, cemaatin durması gerektiği alanların ise sosyal mesafe kurallarına göre belirleneceğini belirtti.

Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı bir kentimizde 20 dakikada kılınacak
Antalya İl Müftüsü Osman Artan

"PAZAR YERLERİ ESAS ALINDI"

Osman Artan sözlerine şöyle devam etti: "Namaz kılınacak alanlara girişler tek noktadan yapılacak. Aslında bizler stadyumda namaz kılmayı arzu ediyorduk ama Antalya sıcak bir bölge. Cuma günü saat 1'de güneş tepede olur. Bunu da düşünerek pazar yerlerini esas aldık. Cemaatimiz sükunetli şekilde sosyal mesafeyi riayet edecek namazını eda edecek. Hiçbir şekilde kapalı alanlar cuma namazı için kullanılmayacak. Görevli arkadaşların tamamı görevinin başında olacaklar. Cuma namazı kılınmayan camilerimizin görevlileri, cuma kılınan yerlerde kapıdan girişte ve çıkışta vatandaşa destek olacaklar."

SÜRE 20 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜ

Cuma namazının normalde yaklaşık 1 buçuk saat sürdüğünü kaydeden Artan, şimdi ise cemaatin en fazla 20 dakika içinde namazı bitireceğini söyledi. Artan, "Hutbeler çok kısa, imam arkadaşların okuduğu sureler çok kısa olacak. 4 rekat sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet kılınmak suretiyle hemen tesbihatı da herkes evinden yapacak" diye konuştu.

"TOPLU MEVLİTLER OLMAYACAK"

Artan, cuma namazının dışında, öğle ve ikindi namazlarının camide cemaatle kılınacağını fakat klimaların asla çalıştırılmayacağını söyledi. Artan, cemaatin ortak kullandığı tesbih ve takkenin ortadan kaldırılacağını ifade etti.

Toplu mevlitlerin de bu süreçte olmayacağını sözlerine ekleyen Artan, "Bu hastalık tamamen kalkıncaya kadar toplu mevlitler olmayacak. Camilerin kapısında olan dilenci konusunda tedbirler alınacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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