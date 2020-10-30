Norm Ender kimdir? Mekânın Sahibi isimli şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Norm Ender nereli ve kaç yaşında?

Mekanın Sahibi isimli şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Norm Ender kimdir? Norm Ender nereli ve kaç yaşında?

Ender Eroğlu veya bilinen sahne adıyla Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Mekânın Sahibi isimli şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Norm Ender kimdir? Norm Ender nereli ve kaç yaşında?

NORM ENDER KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Asıl adı Ender Eroğlu olan rapçi, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova'da dünyaya gelmiştir. Cartel isimli rap grubuna hayranlığı ile rapi sevmiş ve geçmiş dönemde yaşadığı sorunları kaleme almaya başlamıştır.

2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

İzmir'in özellikle Bornova ilçesinde birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, İstanbul'a Akademi Türkiye müzik yarışmasına fon müziği yapmak üzere çağrıldı. Yarışmadan pop müzik okuması da istenince, kavga ederek ayrılan Ender, tekrar İzmir'e geri döndü.

Daha sonra Akademi Türkiye programına kızdığı için Rap Dersi isimli bir rap parçası yazdı. Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Her şey Dahil" isimli programda konuyla ilgili yorum içeren "En Çekici Manken" adlı bir rap parçası söyledi. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar. Vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmesinin ardından Ender, 2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekti.

2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıkladı. Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler vermiştir. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı.

Norm Ender, küfür içeren Eksik Etek şarkısıyla, özellikle sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer aldı.