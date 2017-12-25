Noel Ayininde Ortadoğu İçin Dua

Noel ayininde Ortadoğu için dua

Diyarbakır'da Noel kutlaması gerçekleştirildi

Meryem Ana Kilisesinde düzenlenen ayinde papaz Yusuf Akbulut, Ortadoğu için dua etti

Akbulut:

"Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin olduğu yerdir Kudüs"

"3 din de Kudüs'ü paylaşsın ne olacak"



DİYARBAKIR - Hristiyan toplulukların inanışına göre Hz. İsa'nın doğuşu olarak kabul edilen Noel Bayramı Diyarbakır'da Meryem Ana Süryani Kilisesinde düzenlenen ayinle kutlandı. Papaz Yusuf Akbulut, Ortadoğu için dua ederek, Kudüs'ün 3 din içinde önemli olduğunu, 3 dinin de burada bir arada yaşayıp paylaşması gerektiğini söyledi.

Meryem Ana Süryani Kilisesinde, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel Bayramı nedeni ile ayin düzenlendi. Çok fazla kişinin katılmadığı ayinde Hristiyanlar, inançları gereği mum yakıp, dua okuyup günah çıkardı. Ritüellerin gerçekleştirilmesinin ardından ayin sona erdi. Ayinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Meryem Ana Süryani Kilisesi papazı Yusuf Akbulut, 25 aralığın Hz. İsa'nın doğuş bayramı olduğunu ifade etti. Akbulut, "Noel Bayramıdır. Bayram denildiği zaman insanların aklına hemen barış gelir, ziyaret gelir. Bu bayram Hristiyanlık dünyası açısından çok önemli bir bayramdır. Bütün Hristiyanlık dünyası, Noel Bayramını kutluyor. Biz istiyoruz ki bayramın barışa kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Özellikle Ortadoğu'da, savaşların şiddetin olduğu yerlere inşallah barış gelir. Bayramın barışa vesile olmasını diliyorum. Kudüs, Hz. İsa'nın doğduğu yerdir, Hristiyanlık dünyası için çok önemsenen bir şehirdir. 3 dinin de olduğu yerdir, bir yere mal etmek de doğru değildir. Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin olduğu yerdin Kudüs, böyle olmadı hoştur, 3 din de bunu paylaşsın ne olacak" dedi.