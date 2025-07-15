NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI || 15 Temmuz 2025 Salı günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Eczaneler bugün kaça kadar çalışıyor?

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI || 15 Temmuz 2025 Salı günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Eczaneler bugün kaça kadar çalışıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczaneler bugün çalışıyor mu? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla eczanelerin çalışma saatleri araştırma konusu oldu. Resmi tatil kapsamında "Bugün eczaneler açık mı, 15 Temmuz'da eczaneler kaça kadar açık?" soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 15 Temmuz 2025 Salı günü eczanelerin çalışma durumu ve nöbetçi eczane bilgileriyle ilgili detaylar…

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resmi tatil kapsamına giren 15 Temmuz Salı günü sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar, "15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı?", "Bugün eczaneler saat kaça kadar hizmet veriyor?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 15 Temmuz Salı günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar? Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar...

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? (15 TEMMUZ)

Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 15 Temmuz 2025 Salı tüm eczaneler kapalı olurken, yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü de eczaneler kapalı olacak; ancak her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler, acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI || 15 Temmuz 2025 Salı günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Eczaneler bugün kaça kadar çalışıyor?15 Temmuz 2025 Salı günü eczaneler açık mı

Nöbetçi eczaneler 24 saat esasına göre çalışıyor. Vatandaşlar, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczanelerin güncel listesini eczacı odalarının resmi internet sitelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.

Öte yandan, tüm eczaneler 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla yeniden normal mesai saatlerine dönecek. Bu tarihten itibaren tüm eczaneler rutin hizmet akışına devam edecek.

NÖBETÇİ ECZANELERİ İL İLÇE OLARAK SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ! (GÜNCEL LİNK)

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: Utançla anılacaklar
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem

Ünlü zincir marketin merkez binasındaki sistem polisleri bile şaşırttı
'LGS'den pis koku geliyor' sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı

Bakan çok kızdı: Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz
Konya'da orman yangını! Alevler Isparta'ya kadar ulaştı

24 saattir yanıyor! Alevler yanı başındaki şehre ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'

Şanlıurfa'da başlayan bir hikaye! Türkiye'nin Oscar Adayı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.