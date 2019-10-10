Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Peter Handke kimdir?

10.10.2019 15:29

İsveç Akademisi, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibinin Avusturyalı yazar Peter Handke'ye olduğunu açıkladı. Akademi, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün ise Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a verildiğini duyurdu. Akademi, üyelerinden birinin eşi hakkındaki cinsel taciz iddialarının yarattığı tartışmalar sebebiyle geçen sene Nobel Edebiyat Ödülü vermemişti. Peki Nobel Edebiyat Ödülü'nü Peter Handke kimdir? Peter Handke biyografi?

PETER HANDKE KİMDİR?

Peter Handke (6 Aralık 1942, Griffen, Avusturya) Avusturyalı romancı ve oyun yazarıdır.

12 yaşına kadar din ağırlıklı eğitim veren bir okulda okuyan Handke 1961 yılında Graz Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve ögrencilik yıllarında yazmaya basladı. İlk roman denemesi olan Die Hornissen Suhrkamp Yayınevi tarafından yayınladı.

1971 yılında annesi intihar etti. Kendisini cok etkileyen bu olayı Mutsuzluğa Doyum adlı romanına konu edindi.

1967'de Hauptmann ödülü'nü, 1973'te Büchner Ödülü'nü daha sonra da Kafka Ödülü'nü kazandı.

Başlıca yapıtları Roman Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, 1973 Über die Dörfer, 1982 Deneme Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, 1972 Das Ende des Flanierens, 19801970 Der kurze Brief zum langen Abschied, 1972 Die linkshandige Frau,1981 Şiir Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt. 1969 Anlatı Falsche Bewegung, 1975 Oyun Publikumsbeschimpfung,1966 Weissagung, 1966 Die Unvernünftigen sterben aus

PETER HANDKE'NİN TÜRKÇE'YE ÇEVRİLEN ESERLERİ NELERDİR?

Kalecinin penaltı anındaki endişesi

Kaspar

Mutsuzluğa doyum

Hiçkimse Koyu'nda bir yıl

Çocuğun öyküsü

Solak kadın

Kısa mektup uzun veda

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Edebiyat ödülleri her yıl Alfred Nobel'in sözleri ile bir idealist eğilimi en farklı şekilde ifade eden yazara verilmektedir. İsveç Akademisi her yıl bu ödüle layık kişileri seçmektedir.

Alfred Nobel'in bu sözü aslında başta birçok tartışmaya neden olmuştur. İsveç dilinde 'idealisk' kelimesi 'idealistik' ve 'ideal' olarak çevrilmektedir. Bu da Lev Tolstoy ve Henrik İbsen gibi dünyaca tanınmış yazarların başlarda yazdıkları yeterince idealistik bulunmadığından ötürü bu ödülü alamamalarına yol açmıştır.

İlk olarak 1901 yılında verilmiştir.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadınlar: Selma Lagerlöf, Grazia Deledda, SigridUndset, Pearl S. Buck, Gabriela Mistral, Nelly Sachs, Nadine Gordimer, Toni Morrison, Wislawa Szymborska, Elfriede Jelinek, Doris Lessing, Herta Müller, Alice Munro, Svetlana Aleksiyeviç

Nobel Edebiyat Ödülünü en genç yaşta alan yazar Rudyard Kipling. İngiliz sömürgeciliğinden yana tutumuyla tanınan romancı, şair ve öykü yazarı Kipling, 1907 yılında Nobel'i aldığında 42 yaşındaydı.

Nobel Edebiyat Ödülünü en yaşlı alan yazar Doris Lessing. 2007 yılında Nobel'i aldığında 88 yaşındaydı.

En uzun yaşamış Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, İngiliz mantıkçı ve düşünür Bertrand Russell. 1945'te Batı Felsefesi Tarihi'ni yayımlayan, 1950 yılında ödüle değer bulunan Russell 1970'te öldüğünde 97 yaşında idi.

En genç ölen Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Fransız düşünür, romancı, deneme ve oyun yazarı Albert Camus'tur.