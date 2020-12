No to Racism ne demek? PSG - Başakşehir maçı sonrası paylaşılan "No to Racism" ne anlama geliyor?

"No to Racism" tüm dünyada ırkçılığa karşı olan kişiler tarafından dün geceden beri paylaşılıyor. Dün akşam gerçekleşen Medipol Başakşehir ve PSG maçında 4. hakemin Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı yaptığı ırkçı söylemden sonra tüm sosyal medyalarda "No to Racism!" paylaşımları yapılmaya başladı. "No to Racism" Türkçe ne demek?

"Say No to Racism!", "No to Racism!" ve "Respect" paylaşımları dün geceden beri tüm dünyada ırkçılık karşısında olan insanlar tarafından yapılıyor. Sosyal medyada paylaşılan bu yazı dün geceki maçta yaşanan ırkçılık olayına karşı bir tepki olarak büyüyor. 8 Aralık Perşembe gerçekleşen Paris Saint Germain ve Başakşehir maçı sırasında görevli hakemin Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü olan Pierre Webo'ya karşı kullandığı ırkçı ifade sonrası paylaşılan "No to Racism" ne demek ve Türkçe anlamı çok merak ediliyor. Peki "No to Racism" ve "Respect" Türkçe ne anlama geliyor?

SAY NO TO RACISM NE DEMEK?

"Say No to Racism" ve "No to Racism" dün geceden beri hem Türkiye'de hem de dünyada milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. #notoracism hashtagiyle milyonlarca kişi sosyal medyada ırkçılığın karşısında durdu. Tüm dünyada sıkça yaşanılan ırkçılıktan ve ırkçılığın getirdiği sorunlardan biri de dün gece maçın 4. hakemi tarafından Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı yapıldı. Büyük yankı uyandıran bu olay sonrası tüm sosyal medyada "No to Racism" söylemleri başladı. "Irkçılığa Hayır!" anlamına gelen "No to Racism" paylaşımları bakanlar, sporcular ve ünlü spor kulüplerinden de destek gördü.

Irkçılığı insanlık suçu olarak gören milyonlarca kişi "Say No to Racism" diyerek tepkisini ortaya koyuyor. "No to Racism", "ırkçılığa hayır" anlamına geliyor. İnsanların paylaştığı "Say No to Racism" ise "ırkçılığa hayır de!" anlamına geliyor ve ırkçılık yapanlara ve ırkçılığa karşı sesini çıkarmayanlara karşı söyleniyor. Ayrıca "No to Racism" ile söylenilen "Respect" ifadesi de "saygı" anlamına geliyor. Ülkemizde ve dünyada ırkçılığa karşı olarak yapılan "No to Racism" paylaşımlarından biri de Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi sosyal medya sayfalarından ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'ndan da geldi!