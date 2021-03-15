Nizar Kabbani kimdir? Nereli, eserleri nedir? Nizar Kabbani'nin hayatı ve biyografisi

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Türk asıllı Suriyeli şair, yazar ve diplomat Nizar Kabbani'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Nizar Kabbani kimdir?

NİZAR KABBANİ KİMDİR?

Nizar Kabbani (d. 21 Mart 1923, Şam - ö. 30 Nisan 1998, Londra), Türk asıllı Suriyeli şair, yazar ve diplomat. Eserleri birçok dile çevirilen ve Arap dünyasının en tanınmış şairlerinden biridir.

Nizar Kabbani doğum tarihi : 21 Mart 1923

Nizar Kabbani kaç yaşında vefat etti : 30 Nisan 1998 (75 yaşında)

Nizar Kabbani nereli : Suriye

Nizar Kabbani mesleği ne : Şair, yazar, diplomat

NİZAR KABBANİ HAYATI

Suriye'de varlıklı bir Şamlı ailenin çocuğu olarak 21 Mart 1923'te doğdu. Şam Üniversitesi'nde hukuk okudu. Dışişlerinde çalışmaya başladı . İlk kitabı Esmerim Anlattı Bana (1942) henüz on dokuz yaşındayken yayımlandı. Bu kitapla kazandığı şöhreti her geçen yıl arttı. Ülkesini birçok Avrupa ve Asya başkentinde diplomat olarak temsil eden Kabbani, yönetimle olan uyuşmazlığı nedeniyle görevinden istifa etti. Kendisi bazı kaynaklara göre Adonis'le birlikte yaşayan en büyük Arap şairi olarak görülür.

Bir aşk şairi olarak tanınan Kabbani, 1967 Arap-İsrail savaşından sonra Arap şiirinde çağ açıcı bir rol oynamıştır. "Gerileme Kitabına Dipnotlar" şiiri Beyrut'ta Al-Adab dergisinin Ağustos 1967 sayısında yayımlanır yayımlanmaz bütün Arap dünyasında yasaklanmış ve Arap edebiyatının ilk samizdat örneği olarak gizlice elden ele dolaşmaya başlamıştır. Bu şiirin yayımlanışı aynı zamanda Al-Adab Al-Huzarani (Haziran Edebiyatı) akımını da doğurmuştur. Haziran Hareketi'nin kurucusu ve önde gelen şairi Kabbani, gerek 1950'lerdeki şiirde sadeleşme hareketinde, gerekse 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından patlayarak çığ gibi artan politik şiirde Arap şiirinin yol göstericisi olmuştur.

TÜRKÇE'YE ÇEVRİLMİŞ ESERLERİ NELERDİR?

İşgal Altında

Gazaba Uğramış Şiirler

Ben Beyrut (Deneme)

Aşkın Kitabı

Gözlerinin Mavi Limanında

Yasak Şiirler

Seninle Evlendim Ey Özgürlük

Gerileme Kitabına Dipnotlar