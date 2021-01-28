Nitrojen nedir? Sıvı Nitrojen nedir, nasıl elde edilir, nerelerde kullanılır? Sıvı Nitrojen zararlı mı, yemeklerde nasıl kullanılır?

ABD'nin Georgia eyaletindeki Gainesville'de bulunan bir gıda işleme tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Bunun üzerine Nitrojen nedir? Sıvı Nitrojen nedir, nasıl elde edilir, nerelerde kullanılır? Sıvı Nitrojen zararlı mı? merak edildi İşte detayları...

Bugün Amerika'nın Georgia eyaletindeki Gainesville'de bulunan bir gıda işleme tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirmesi internette Nitrojen nedir? Sıvı Nitrojen nedir, nasıl elde edilir, nerelerde kullanılır? Sıvı Nitrojen zararlı mı? sorularını merak ettirdi. İşte tüm detayları...

NİTROJEN NEDİR?

Nitrojen ya da azot, Periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir element olup atom numarası 7'dir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve atıl bir gazdır. Azot, dünya atmosferinin yaklaşık %78'ini oluşturur ve tüm canlı dokularında bulunur. Nitrojen, ayrıca, amino asit, amonyak, nitrik asit, ve siyanür gibi önemli bileşikler de oluşturur.

SIVI NİTROJEN NEDİR?

Sıvı Nitrojen sosyal medyada en çok MasterChef dönemlerinde konuşuluyordu. Dondurma ve Sorbe yapımında kullanılan sıvı nitrojen zararlı mı, nerelerde kullanılır gibi sorular merak edilmeye başlandı.

SIVI NİTROJEN NASIL ELDE EDİLİR?

Sıvı nitrojen sıvılaştırılmış havadan distilasyon yöntemi kullanılarak elde edilir. Dondurma ve sorbe gibi gıdaların üretiminde kullanılan dondurucu bir sıvı olması nedeniyle donmaya ve dondurmaya neden olur. Ortam sıcaklığının iyi ayarlanırsa, sıvı nitrojen basınca gerek duymaz. Sıvı Nitrojen sıfırın altında değerlere sahip ve sıvı halde kalabilen bir özelliğe sahiptir. -196 derece olarak ölçülen sıvı nitrojen derecesi onu çok iyi bir dondurularak saklama aracı yapmaktadır.

SIVI NİTROJEN NERELERDE KULLANILIR?

Sıvı Nitrojen, dondurucu özelliğiyle genellikle uzun yolculuklarda gıdaların dondurulması amacıyla kullanılır. Bu şekilde donuk halde olan besinler uzun yolculuklarda yol boyunca bozulmadan ve donmuş halini koruyarak taşınabilir.

Sıvı nitrojen, tıp alanında daani donma ile organların korunması ve ihtiyacı olan hastalara ulaştırılması için de kullanılmaktadır. Ayrıca, canlı dokuların, spermlerin, yumurtaların ve diğer bütün organların taşınması için de ilk tercihtir.

Sıvı Nitrojen, bilimde de kullanılır. Bilimsel deneylerde sıfırın altında bir derece gerekiyorsa bu maddeden yararlanılır. Bunun sebebi sıvı nitrojenin düşük dereceyi sağlayabiliyor olmasıdır.

Sıvı nitrojen bilgisayar sektöründe de kullanılmaktadır. Özellikle yüksek özellikli ve araştırmalar için kullanılan bilgisayarların CPU soğutmaları sıvı nitrojen ile kolaylıkla yapılabilmektedir. Böylelikle çok fazla işlem yapan ve ısınmaya başlayan CPU her zaman soğuk kalabiliyor bilgisayarda herhangi bir performans düşüklüğü gerçekleşmiyordur.

SIVI NİTROJEN TEHLİKELİ MİDİR?

Sıvı nitrojen dondurucu özelliği ile dikkat çeker. Bu maddeyle temas eden her şey kısa süre içerisinde sıfırın altında derecelere ulaşır.

Özellikle sulama kanalları ile toprağa karışan veya akarsuyla birleşen sıvı nitrojen büyük bir kirlenmeye sebebiyet verebilir. Fazla sıvı nitrojen içeren sular zehirli su olma niteliği taşır ve kesinlikle tüketilmemesi, kullanılmaması uzman doktorlar tarafından önerilir.