Nişancı oyunu Xenocider tüm platformlar için duyuruldu!

Yayıncı Eastasiasoft ve geliştirici 2Dream Corporation, atari klasiklerinden esinlenen üçüncü şahıs rail shooter oyunu Xenocider'ı tüm platformlar için duyurdu.

Yayıncı Eastasiasoft ve geliştirici 2Dream Corporation, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch ve PC (Steam) için üçüncü şahıs nişancı oyunu Xenocider'ı duyurdu.

Xenocider, 2022'de çıkış yapmayı planlıyor.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Klasik kült oyununun bu yenilenmiş HD versiyonunda yozlaşmış dünyaları havaya uçur!

Uzak bir gezegenden gelen ve insanüstü gücü, hızı ve savaş gücü sayesinde kitle imha silahına dönüşen bir sayborg olan Xara'yı oyna. Tüm yaşamı yok etmek için vahşi ve yozlaşmış dünyaları patlat ve gezegeni küle çevirmek için tehditkâr baş düşmanları mağlup et.

Xenocider, atari klasiklerinden esinlenen ve nostaljik 32-bit tarzda sunulan üçüncü şahıs rail shooter oyunudur! Savaşa gir, zıpla, sıyrıl ve Xara'nın imha görevine son vermeye çalışan düşman sürüsüne ateş et. Xara'nın yanında uçması ve ateş gücünü artırması için Farklı "Xenopod"ları donatarak aşamalar tamamlandıktan sonra yetenekleri özelleştir!

Xenocider'ın bu yenilenmiş sürümü, yeni aydınlatma efektleri ve yüksek kaliteli dokularla birleştirilmiş nostaljik düşük poligonlu grafiklere sahiptir ve bu yenilikler, aksiyon dolu bu kült klasiğini oynamayı mükemmel hâle getirir!

Özellikler: