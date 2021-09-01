Nişancı oyunu Xenocider tüm platformlar için duyuruldu!
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Nişancı oyunu Xenocider tüm platformlar için duyuruldu!

Nişancı oyunu Xenocider tüm platformlar için duyuruldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncı Eastasiasoft ve geliştirici 2Dream Corporation, atari klasiklerinden esinlenen üçüncü şahıs rail shooter oyunu Xenocider'ı tüm platformlar için duyurdu.

Yayıncı Eastasiasoft ve geliştirici 2Dream Corporation, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch ve PC (Steam) için üçüncü şahıs nişancı oyunu Xenocider'ı duyurdu.

Xenocider, 2022'de çıkış yapmayı planlıyor.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Nişancı oyunu Xenocider tüm platformlar için duyuruldu!

Klasik kült oyununun bu yenilenmiş HD versiyonunda yozlaşmış dünyaları havaya uçur!

Uzak bir gezegenden gelen ve insanüstü gücü, hızı ve savaş gücü sayesinde kitle imha silahına dönüşen bir sayborg olan Xara'yı oyna. Tüm yaşamı yok etmek için vahşi ve yozlaşmış dünyaları patlat ve gezegeni küle çevirmek için tehditkâr baş düşmanları mağlup et.

Xenocider, atari klasiklerinden esinlenen ve nostaljik 32-bit tarzda sunulan üçüncü şahıs rail shooter oyunudur! Savaşa gir, zıpla, sıyrıl ve Xara'nın imha görevine son vermeye çalışan düşman sürüsüne ateş et. Xara'nın yanında uçması ve ateş gücünü artırması için Farklı "Xenopod"ları donatarak aşamalar tamamlandıktan sonra yetenekleri özelleştir!

Xenocider'ın bu yenilenmiş sürümü, yeni aydınlatma efektleri ve yüksek kaliteli dokularla birleştirilmiş nostaljik düşük poligonlu grafiklere sahiptir ve bu yenilikler, aksiyon dolu bu kült klasiğini oynamayı mükemmel hâle getirir!

Özellikler:

  • Oynaması kolay, ustalaşması zor bu 3D rail shooter oyununda aksiyonun tadını çıkar.
  • Xara'yı uçan kayağında kontrol ederek düşmanları üçüncü şahıs bakış açısından patlat!
  • Oyun tarzına göre kontrolleri özelleştir!
  • Kendini HD 60 fps olarak yeniden ayarlanmış grafiklere kaptır.
  • Alternatif rotaları ve sırları olan 7 dünyayı keşfet.
  • İlerledikçe yeteneklerini yükselt.
  • Juanjo Martin'den oyun müzikleri!
  • Yeni oyun modlarını aç ve oyun içi ödüller kazan.
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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