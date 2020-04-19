Nilüfer Kent Tiyatrosu'ndan 23 Nisan'a özel kukla atölyesi
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nilüfer belediyesi, 23 Nisan, Güncel

Nilüfer Kent Tiyatrosu'ndan 23 Nisan'a özel kukla atölyesi

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu 23 Nisan'a özel dijital ortamda kukla ve gölge oyunu atölyesi düzenliyor.

19.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:11
Nilüfer Kent Tiyatrosu'ndan 23 Nisan'a özel kukla atölyesi

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu 23 Nisan'a özel dijital ortamda kukla ve gölge oyunu atölyesi düzenliyor. Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun dijital ortamda yayınladığı videoları izleyen çocuklar, evlerindeki malzemelerle çok kolay bir şekilde kukla yapabiliyor.

Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, içinde bulunulan şartlar çerçevesinde en coşkulu şekilde kutlanabilmesi için çalışmalarını şimdiden başlattı. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu da 23 Nisan'a özel dijital ortamda kukla ve gölge oyunu atölyesi düzenliyor.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu facebook sayfasında ve youtube adreslerinden yayınlanan üç ayrı videoda çocuklar, çorap kukla, kral ve kraliçe maskesi ile gölge aile tiyatrosu için kukla yapımını çok kolay bir şekilde öğrenebiliyor.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, çocukların, yayınladıkları videodan veya kendi hayallerinde oluşturdukları kuklaları yapabileceklerini söyledi. Yaptıkları kuklalarla masalını anlatan çocuklardan videolarını kendilerine göndermelerini de isteyen Düşenkalkar, "Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu olarak çocukların kuklalarıyla birlikte anlattığı masalları 23 Nisan günü sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Ayrıca bu etkinliğimize katılan bütün çocuklarımızı, sokağa çıkabildiğimiz sağlıklı günlere ulaştığımızda çocuk oyunlarımıza davet edeceğiz" dedi.

Ali Düşenkalkar, "Çocuklar evde bulunabilecek malzemelerle bu etkinliğe katılarak çok keyifli zaman geçirecekler. Bütün çocukların farklı fikirlerini bekliyoruz" diyerek çocukları kukla yapımı etkinliğine davet etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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