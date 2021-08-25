Nilüfer'den kardeş belediyeye araç desteği
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Nilüfer'den kardeş belediyeye araç desteği

Nilüfer'den kardeş belediyeye araç desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nilüfer Belediyesi, Konya'daki kardeş şehri Tuzlukçu Belediyesi'ne araç desteği verdi.

Nilüfer Belediyesi, Konya'daki kardeş şehri Tuzlukçu Belediyesi'ne araç desteği verdi.

Nilüfer Belediyes, Konya'daki Tuzlukçu Belediyesi'ne destekte bulundu. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü filosundaki traktör, binek araç ve çift kabin kamyonet tipi araç, Tuzlukçu Belediyesi'ne hibe edildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret eden Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Nilüfer Belediyesi'nin desteğini her zaman aldıklarını dile getiren Nurettin Akbuğa, "Nilüfer Belediyesi, daha önce de proje, araç ve park konusunda ilçemizde destekte bulundu. Bugün de ihtiyacımız olan üç aracı hibe ettiler. Nilüfer Belediyesi'ne ve Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kardeş şehir ilişkilerine büyük önem verdiklerini dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, "Yurt içi ve yurt dışındaki kardeş kentlerimizle karşılıklı işbirliği yaparak, bağlarımızı güçlü tutuyoruz. Diğer yandan ihtiyaç duyulan konularda elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Tuzlukçu Belediyesi de 2014 yılından bu yana Nilüfer Belediyesi'nin kardeş kenti. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz sürecek" dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, destek sözleşmesini imzaladı. - BURSA

Nilüfer'den kardeş belediyeye araç desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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