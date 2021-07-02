Nilgün Şimşek'in katili kimdir? Nilgün Şimşek ne zaman, nasıl öldürüldü?

Müge Anlı programının tekrarlarıyla Nilgün Şimşek olayı yeniden gündeme geldi. 37 yaşındaki Nilgün Şimşek uzun süredir bulunamıyordu. Müge Anlı hayranları olayı hatırlamaya çalışırken, tekrar programını ilk kez izleyenler Nilgün Şimşek cinayetinin ayrıntılarını araştırıyor. Nilgün Şimşek kimdir? Nilgün Şimşek'e ne oldu? Nilgün Şimşek ne zaman öldürüldü, kim öldürdü? Nilgün Şimşek'in katili kimdir?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında eşi Mustafa Şimşek tarafından delil ve tespitlerle öldürüldüğü net bir şekilde ortaya koyulan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in dün görülen duruşmasında karar çıktı. Programdaki yayınları inceleyen mahkeme, Mustafa Şimşek'in tutuklanmasına karar verildi. Şimşek, duruşma sonrası İskenderun T tipi cezaevine gönderildi.

NİLGÜN ŞİMŞEK'E NE OLDU?

4 Nisan 2017'de esrarengiz bir şekilde kaybolan 5 çocuk annesi 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'ten bugün de haber alınamadı.Kızlarının öldürüldüğünden şüphelenen Nilgün Şimşek'in eşini işaret etti. Nilgün Şimşek'in kaybolmasından 3 ay sonra, eşi Mustafa Şimşek tutuklandı ve 22 ay boyunca cezaevinde kaldı.

22 AY BOYUNCA CEZAEVİNDE KALDI

Nilgün Şimşek'in annesi ve ablası Müge Anlı ekibinden yardım istemişti. 4 Nisan 2017'de esrarengiz bir şekilde kaybolan 5 çocuk annesi 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'ten bugün de haber alınamadı. Kızlarının öldürüldüğünden şüphelenen Nilgün Şimşek'in eşini gösterdi. Nilgün Şimşek'in kaybolmasından 3 ay sonra, eşi Mustafa Şimşek tutuklandı ve 22 ay boyunca hapishanede kaldı.

STÜDYOYA GELDİ

Yakın çevresine Nilgün Hanım'ın Almanya'da öldüğünü Zonguldak'ta toprağa verildiğini söyleyen Mustafa Şimşek'in ilk eşi Gülay Hanım ile yeniden barıştığı ve imam nikahı kıydığı öne sürülmüştü. Çiftin oğulları Selçuk Şimşek, annesinin doğruları söylemediğini ifade ederek bildiklerini anlatmıştı. Gülay Hanım, hakkındaki iddiaları yanıtlamak için stüdyoya geldi.

Nilgün Şimşek'in pedagog eşliğinde konuşan küçük oğlunun "Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu." sözleri ise kan dondurdu.

"DAYANAMADIM, ÖLDÜRDÜM"

Mustafa Şimşek'in ilk evliliğinden olan oğlu Selçuk Şimşek, babasının kendisine itirafta bulunduğunu ifade etti. Nilgün Şimşek ve babasının ilişkisinin annesiyle evliyken başladığını belirten Selçuk Şimşek, "Babam öldürdü ama görmedim" şeklinde konuştu. Babasının "Nilgün'ü dayanamadım, öldürdüm" diye kendisine açıklama yaptığını söyledi.

Kayıp Nilgün Şimşek ve eşi Mustafa Şimşek 10 yıldır evliydiler. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirdiler. Her ikisinin de ikinci evliliğiydi.

ADAMIN EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ MÜGE ANLI'DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı tarafından en ince ayrıntısına kadar günlerce araştırılan şüpheli dosyada, kayıp Nilgün Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek tarafından öldürüldüğü net bir şekilde ortaya koyulmuştu.

PROGRAM KAYITLARI TAPE HALİNE GETİRİLDİ

Programın ardından çalışma başlatan İskenderun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Müge Anlı'nın ortaya koyduğu delil ve tespitleri değerlendirmeye aldı. Günlerce işlenen konunun program kayıtlarını deşifre edip tape haline getiren polis ekipleri, röportaj veren tanıkları ifadeye çağırarak şahısların bildiklerini bir kez daha kayda geçirdi.

4 YIL SONRA TUTUKLANDI

Müge Anlı programının ortaya koyduğu delil ve tespitlerle İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş yönetimindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş bir dosya hazırladı. Bu dosyayı dün İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sunan ekipler, davanın seyrini değiştirdi. Mahkeme, dava kapsamında daha önce 22 ay cezaevinde kalan Mustafa Şimşek'in tutuklanmasına karar verdi. Şimşek, olayın üzerinden geçen dört yılın ardından tutuklanarak İskenderun T tipi cezaevine gönderildi.