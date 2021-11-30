Nilgün Belgün kimdir? Nilgün Belgün'ün yaşı kaç, nereli?
Nilgün Blegün, Türk televizyonlarının en sevilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Yer aldığı programlarda dikkat çeken isim hakkında Nilgün Belgün kimdir? Nilgün Balgün aslen nereli, kaç yaşında? Sanat hayatına tiyatro oyunculuğu ile adım atan Nilgün Belgün, 1990 yılında Bir Başka Gece'de oynadığı Darbukatör Bayram'daki "Gülpembe" rolüyle kısa sürede ülkenin tanıdığı isimlerden biri oldu. Popülerliğini hiç kaybetmeyen Nilgün Belgün, dikkat çekiyor.
Nilgün Belgün kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Oyunculuğu ile öne çıkan isimlerden olan Nilgün Belgün'ün hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaleme aldığı kitaplar, yer aldığı tiyatro oyunları ve TV dizlerinin yanı sıra pek çok başarılı filmde de boy gösteren Nilgün Belgün kimdir? Nilgün Balgün aslen nereli, kaç yaşında?
Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü mezunu olan Belgün, 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı.
Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Nilgün Belgün, 1990 yılında "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayram'daki "GÜLPEMBE" rolüyle kısa sürede ülkenin tanıdığı isimlerden biri oldu.
Nilgün Belgün, "İşte Müzik İste Eğlence" ve "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı.
Sanat yaşamının haricinde iki kitap kaleme alan ve sosyal etkinliklere katılan Nilgün Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği`nde Türkiye genelinde "Kadını Bilinçlendirme" kampanyasında çalışmalara katıldı, Parkinson hastalığıyla ilgili iki yıl süren sağlık çalışmalarında yer aldı.
İlk evliliğini 19 yaşındayken yapan Nilgün Belgün'ün komedyen ve tiyatrocu Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin adında kızı var.
İkinci evliliğini İlhan Gencer'le yapan Nilgün Belgün'ün, bu evlilikten Merve Gencer adında bir kızı oldu.
Nilgün Belgün üçüncü evliliğini ise Atilla Demircioğlu ile yaptı.
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- Kadınlar Kulübü - 1999
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