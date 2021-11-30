Nilgün Belgün kimdir? Nilgün Belgün'ün yaşı kaç, nereli?

Nilgün Belgün kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Oyunculuğu ile öne çıkan isimlerden olan Nilgün Belgün'ün hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaleme aldığı kitaplar, yer aldığı tiyatro oyunları ve TV dizlerinin yanı sıra pek çok başarılı filmde de boy gösteren Nilgün Belgün kimdir? Nilgün Balgün aslen nereli, kaç yaşında?

NİLGÜN BELGÜN KİMDİR?

Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümü mezunu olan Belgün, 1973'te sanat hayatına atıldı. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinen sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı.

Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Nilgün Belgün, 1990 yılında "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayram'daki "GÜLPEMBE" rolüyle kısa sürede ülkenin tanıdığı isimlerden biri oldu.

Nilgün Belgün, "İşte Müzik İste Eğlence" ve "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı.

Sanat yaşamının haricinde iki kitap kaleme alan ve sosyal etkinliklere katılan Nilgün Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği`nde Türkiye genelinde "Kadını Bilinçlendirme" kampanyasında çalışmalara katıldı, Parkinson hastalığıyla ilgili iki yıl süren sağlık çalışmalarında yer aldı.

NİLGÜN BELGÜN EVLİ Mİ?

İlk evliliğini 19 yaşındayken yapan Nilgün Belgün'ün komedyen ve tiyatrocu Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin adında kızı var.

İkinci evliliğini İlhan Gencer'le yapan Nilgün Belgün'ün, bu evlilikten Merve Gencer adında bir kızı oldu.

Nilgün Belgün üçüncü evliliğini ise Atilla Demircioğlu ile yaptı.

NİLGÜN BELGÜN'ÜN KİTAPLARI

Hayat... Sen Benimsin,

Bir Kadın Bir Erkek, (Cengiz Özakıncı ile birlikte)

İçimdeki Kadın.

NİLGÜN BELGÜN TİYATRO OYUNLARI

İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985

Çılgın Hafta Sonu

Bir Kış Öyküsü

Tepetaklak

Papaz Kaçtı

Keşanlı Ali Destanı

Matruşka

Deliler Boşandı

Yedi Kocalı Hürmüz

Karmakarışık

İyi Günde Kötü Günde

Hoşça Kal İstanbul

Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi

NİLGÜN BELGÜN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Jet Sosyete (2019/ 2020) - Olcay Sahici (30. bölüm/ 59. Bölüm Final)

Akasya Durağı - 2009-2012

Papatyam - 2011

Petek Dinçözle 10 Numara - 2010

Karışık Aile - 2010

Benim Annem Bir Melek - 2008

ağmurdan Sonra - 2008

Çinliler Geliyor - 2006

Yalancı Yarim - 2006

Mavi Kolye - 2004

3. Tür - 2004

Tatil Aşkları - 2004

Yabancı Damat - 2004

Beybaba/ Koltuk - 2003

Büyümüş de Küçülmüş - 2003

Şeytan Bunun Neresinde - 2002

Şen Kahkahalar - 2001

Güz Gülleri - 2001

Bana Şans Dile - 2001

Bir Demet Kahkaha - 2000

Adada Bir Sonbahar - 2000

Baykuşların Saltanatı - 2000

Kadınlar Kulübü - 1999

Hayvanlara Dokunduk - 1997

Köşe Kapmaca - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Cümbüş Sokak - 1993

Bizim Mahalle - 1993

Bıçkın - 1988

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