Niksar Kaymakamı Doğan; "Niksar halkı sizleri unutmayacak"
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Niksar Kaymakamı Doğan; "Niksar halkı sizleri unutmayacak"

Tokat'ın Niksar ilçe Kaymakamı İlhami Doğan, ilçeden tayini çıkan ve emekliye ayrılan personele yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Niksar halkının kendilerini unutmayacağını söyledi.

Niksar Kaymakamı Doğan;
14.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:23

Tokat'ın Niksar ilçe Kaymakamı İlhami Doğan, ilçeden tayini çıkan ve emekliye ayrılan personele yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Niksar halkının kendilerini unutmayacağını söyledi.

Niksar'da görev yapan Jandarma, emniyet ve daire müdürleri arasından başka illere tayini çıkan ve emekliye ayrılanlara kaymakamlık tarafından veda yemeği düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Halil Keskin, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Ömer Özerdemir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bedir Arslan ve Orman İşletme Müdürü İlhan Yazıcı tayin olurken, Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Zengin ile Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ömer Çizmeci ise emekliye ayrıldılar.

Niksar Kaymakamlığı tarafından Belediye Kent Park Tesislerinde gerçekleştirilen veda yemeğine Kaymakam İlhami Doğan, Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile ilçede görev yapan daire müdürleri katıldı. Yemekte zaman zaman hüzünlü, zaman zaman da neşeli anlar yaşanırken, görev süresi boyunca meydana gelen olaylarla ilgili anılar da tazelendi.

Veda yemeğinde kısa bir konuşma yapan Niksar Kaymakamı İlhami Doğan kapılarının ve gönüllerinin her zaman açık ve Niksar'da bir evlerinin olduğunun altını çizerek; "İki arkadaşımızın emekli olması, diğer arkadaşlarımızın da tayini dolayısıyla biraraya geldik. Bu süre içerisinde yaklaşık 9 ay zaman dilimi içerisinde benle beraber emek çaba sarfeden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Niksar'da yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı emekliye ayrılan ve tayini çıkan değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bundan sonraki hayatlarında ve yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Her zaman Niksar'da bir evlerinin olduğunu kapımızın her zaman açık olduğunu, gönlümüzün her zaman açık olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Tayini çıkan ve emekliye ayrılanlarda yaptıkları konuşmalarda Niksar'da görev yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve Niksar'ı asla unutamayacaklarını kaydettiler.

Yapılan konuşmaların ardından tayini çıkan ve emekliye ayrılan personele Kaymakam İlhami Doğan başarı belgelerini verirken, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'da Niksar hatırası olarak çini tabak hediye etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

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