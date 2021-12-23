Niksar'ın ceviz üretimi 2 bin tona çıktı

TOKAT (Habermetre) - Tokat'ın Niksar ilçesinde Türkiye'nin en büyük ceviz bahçesini kurmak için çalışma yürütülüyor. Serenli beldesinde 100 bin fidan mart ayına kadar toprakla buluşturulacak. Tokat'ın Niksar ilçesinde coğrafi işaretli ceviz ağacı sayısı 350 bine, üretim de 2 bin tona yükseldi. İlçede 2008 yılında 24 bini ürün veren olmak üzere 50 bine yakın olan coğrafi işaretli Niksar cevizi ağacı, yürütülen çalışmalar sonucu bugün 140 bini ürün veren olmak üzere 350 bine ulaştı. Buna paralel olarak ilçede 500 ton olan ceviz üretimi de bugün 2 bin tona yükseldi. Ceviz üretiminden ilçe ekonomisine yılda 100 milyon lira civarında katkı sağlanıyor.

Tokat Valiliği Tarım Tokat Projesi kapsamında Niksar'ın Serenli beldesinde Türkiye'nin en büyük ceviz bahçesini kurmak için çalışma yürütülüyor. Vali Ozan Balcı, il genelinde ceviz üretimini ve fidan dikimini teşvik ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar 500 bin ceviz fidanının toprakla buluşturulduğunu belirten Balcı, "Bu dikim sezonunda da 200 bin ceviz fidanı dikeceğiz. Böylece 700 bin ceviz fidanını toprakla buluşturmuş olacağız. " diye konuştu.

Serenli beldesinde yaklaşık 6 bin dönümlük bahçe oluşturulduğunu dile getiren Balcı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük ceviz bahçesi olacak Serenli'de 100 bin fidanı gelecek yıl mart ayı itibarıyla toprakla buluşturmuş olacağız. Fidanlıklarımızda 1 milyon 300 bin ceviz fidanı yetiştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2 milyon cevizi toprakla buluşturmuş olacağız. Başta Tarım ve Orman Bakanımız, milletvekillerimiz, Orman Genel Müdürümüz, belediye başkanlarımız, il özel idaremiz, kaymakamlarımız ve çiftçilerimiz projeye destek oldu. 10 yıl sonra nihai hedefimiz, ceviz piyasasının Niksar'da belirlenmesi. Ceviz denince Niksar akla geliyor. Niksar cevizi, kokusu ve tadıyla meşhurdur. "

Bugüne kadar toprakla buluşturulan ceviz fidanlarının 240 binini Niksar'da diktiklerine dikkati çeken Balcı, "Serenli'de sadece cevizleri sulamak için gölet çalışmamız var. Niksar'da ceviz kültürü var. Niksar cevizi marka. Ben inanıyorum, 10 yıl sonra Türkiye'nin ceviz piyasasını belirleyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Niksar cevizinin kilosu ortalama 35-40 liradan, iç olarak ise 65 ila 80 lira arasında satılıyor.

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