Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı
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Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı

Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kademeli normalleşme kapsamında bir süredir şahitler dışında kimsenin alınmadığı nikah törenleri, 100 kişi sınırlaması ile kıyılmaya başlandı.

Kademeli normalleşme kapsamında bir süredir şahitler dışında kimsenin alınmadığı nikah törenleri, 100 kişi sınırlaması ile kıyılmaya başlandı. Bahçelievler'de yeni kararla birlikte nikahları davetliler huzurunda kıyılan çiftler mutlu odluklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı 1 Haziran normalleşme kararları sonrasında nikah merasimlerine davetli alınmaya başlandı. Bir süredir sadece nikah şahitlerinin alındığı nikahlar, alınan karar doğrultusunda davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı. Bahçelievler Belediyesi Evlendirme Dairesinde daha önceden nikah günü alan çiftlerin nikahı davetlilerin huzurunda kıyıldı.

"AÇIKLAMADAN SONRA NİKAHLARIN OLACAĞINI DUYUNCA AYRICA SEVİNDİK"

Alınan yeni karar doğrultusunda nikahı davetliler huzurunda kıyılmasından dolayı heyecanlı olduğunu ifade eden gelin Handan Çetin, "Normalleşme yoktu, dün akşam televizyonun önünde izledik sonuna kadar. Açıklamadan sonra nikahların davetli şekilde olacağını duyunca ayrıca sevindik. Burada olduğumuz için mutluyuz" dedi.

"AİLELERİN KATILABİLECEĞİNİ DUYUNCA AYRI BİR MUTLU OLDUK"

Ailelerin nikahlara katılabildiğine sevinen damat Ali Çetin, "Dün akşamdan bu yana nikahların ertelenmeyeceğini ve ailelerin katılabileceğini duyunca ayrı bir mutlu olduk. Yoksa buruk bir mutluluk olacaktı. Sadece biz ve şahitler olacaktı. En mutlu günümüze ailelerimiz şahit olamayacaktı" şeklinde konuştu.

"TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ İKİSİNE DE MUTLULUKLAR DİLERİM"

Damadın ablası Nursel Çetin, "Düğüne katılabildiğim için mutluyum, kardeşimin en özel günü. Kalabalık çevresi vardı daha çok kişi çağıracaktı ama pandemi nedeniyle bu kadar kişi geldi. Tedbir almak zorundayız ikisine de mutluluklar dilerim. İkisi de kardeşim oldu" ifadelerini kullandı.

MASKELERİN HAYATIMIZDAN ÇIKMASINI VE SEVDİKLERİMİZ İLE KALABALIK DÜĞÜNLER İSTİYORUZ"

Nikahları kıyılan bir başka çift de davetlilerin alındığı için mutlu olduklarını kaydetti. Mutlu olduğunu söyleyen gelin Nurdan Çetin, "Çok mutluyuz bugünü çok bekledik. Dün televizyon karşısında dikildik. Yasaklar bitsin de bir an önce nikahımız kıyılsın diye. Buna da çok şükür. Biraz buruk oldu ama oldu bir şekilde. Bir an önce şu maskelerin hayatımızdan çıkmasını ve sevdiklerimiz ile kalabalık düğünler istiyoruz" diye konuştu.

"DÜĞÜN YAPACAĞIZ BURADAN ÇIKIP DÜĞÜN SALONUNA GİDECEĞİZ"

Düğün de yapmayı planladıklarını kaydeden damat Yasin Çorluoğlu, "Düğün yapacağız. Buradan çıkıp düğün salonuna gideceğiz ve nasıl yapacağımızı soracağız. Nikahımızda arkadaşlarım ve kız kardeşim geldi. Kurallara uyarak nikahımızı kıydık" dedi.

(Sümeyye İnal - Harun Özcüler/İHA)

Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı
Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı
Nikahlar, davetliler huzurunda kıyılmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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