Nikah salonlarında "07.07.17" yoğunluğu



BİLECİK - Bilecik'te unutulmaz bir tarihte dünya evine girmek isteyen çiftler 7.7.2017 tarihinde nikah kıydırırken, sabah 9'da başlayan nikah törenleri aksam 20: 30'a kadar devam edecek.

Akılda kalıcı olması nedeniyle 7.7.2017 tarihine nikah günü alan birçok çift, sevenleri ve akrabaları huzurunda mutluluğa 'evet' dedi. Bilecik Belediyesi'ne ait Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde bugün nikah hareketliliği yaşanırken, aynı günde 12 nikah kıyılacağı öğrenildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sabah 9'da başlayan nikahlar yarım saat arayla akşama devam edecek. Nikahı kıyılan Esra Ertan, Barış Yıldız çiftinden mutluluklarını İHA muhabirine anlatan Esra Ertan "Bugün bizim için önemli bir gün 7.7.2017. Bugünü tercih ettik. Anı olsun diye önemli bir gün. Bütün bekarları evliliğe davet ediyorum" dedi. Barış Yıldız ise; "Darısı herkesin başına. Bugünü 7.7.2017 olduğu için tercih ettik. O yüzden mutluyuz" dedi.

"Biz 3'üncü nikahız"

Yine bugün nikah kıydıran Bilgehan Çelik, Mustafa Kurt çiftinden Bilgehan Çelik İHA muhabirine bugünün seçmelerinin özel sebebinin tarih olarak akıllarda kalsın diye seçtiklerini söyleyerek, "Başka özel bir sebebi yok. 7.7.2017 günü yoğundu. Sadece bu tarihte bu saate yer bulabildik. Sonra zaten geç saatlerine kadar devam edecekmiş. Nikah törenleri. Saat 11: 30 şuan. Biz 3'üncü nikahız. Akşama kadar 15 kadar varmış herhalde" dedi.

"Unutulması zor, hatırlanması kolay olan belli günlerde nikah törenleri yoğun ilgi görüyor"

Bilecik Belediyesi Nikah Memuru Özkan Sözkesen ise; her sene önemli günlerde olduğu gibi bu senede ilginin yoğun olduğunu söyledi. Unutulması zor, hatırlanması kolay olan belli günlerde nikah törenlerinde yoğun ilgi gördüklerini anlatan Sözkesen sözlerine şöyle devam etti;

"Bugünün de 7.7.2017 tarihi olması itibariyle sabah 09: 00'da başladığımız nikah törenlerine yarım saat arayla devam ediyoruz. Toplamda 12 adet nikahımız olacak. Akşam 20: 30'da Kent Ormanında yapacağımız nikahla ile bugünün son nikahını kıyacağız. Gençlerimize, evlenen çiftlerimize sağlıklı mutlu uzun ömürlü evlilikler diliyorum. Geçen sene 6.6.2016 günün 10 civarında nikah kıymıştık. Bugünde aynı oranda bir nikah oluyor. Yarım saat arayla nikah verdiğimiz için fazla bir nikah veremiyoruz. Çünkü yarım saatlik arada resim çektirerek, ikramda bulunuyorlar. Bu şekilde sınırlandırıyoruz. Talep olsaydı daha sıkışık bir şekilde 20'ye kadar çıkardık."



GAZİANTEP - Gaziantep'te hayatlarının en önemli günlerini unutulmaz bir tarihe denk getirmek isteyen 107 çift dünya evine girdi.

Şahinbey ilçesinde nikahlarını 07.07.2017 tarihine denk getiren 107 çift dünya evine girdi. Bir yastıkta yaşlanmaya karar veren genç çiftlerin nikahlarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı.

"6 ay içerisinde 3 bin 150 adet çiftimize nikah kıydık"

Genç çiftlere mutluluklar dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda yine 7 bin 375 çiftin nikahını kıyarak Türkiye'de en çok nikah kıyan belediye olmuştuk. Şu ana kadar ilk 6 ay içerisinde 3 bin 150 adet çiftimizin nikahını gerçekleştirdik. Ama nikah sezonumuz yeni başlıyor' 'dedi.

Nikah kıyanların sayısının yaz aylarında daha da arttığını vurgulayan Tahmazoğlu, "İnşallah yıl sonuna kadar bu sayının 8 bine kadar ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bugün 07.07.2017 bugünde 107 çiftimiz evlenmek için belediyemize başvurdu hepsinin nikah törenini gerçekleştiriyoruz. Allah mesut bahtiyar etsin. Kendilerine mutluluklar diliyoruz. Ayrıca Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Evlilik okulumuzun yaklaşık 8 yıldan beri devam ettiriyoruz. Şu ana kadar da 20 binin üzerinde çifte evlilik okulumuzda eğitim verdik. Burada amacımız mutlu aile huzurlu toplum sloganıyla ailelerimizin huzurlu olması, eşlerin birbirini tanıması, iletişim konusunda sağlıklı olmalarını diliyoruz. Bu vesileyle Şahinbey Belediyesi olarak yeni evlenen çiftlere otomatik çamaşır makinası taktim ediyoruz. Çiftlerimiz genelde bu tür tarihlerde ay gün ve yıl olarak rakamların eşleştiği günlerde talep daha fazla oluyor. Bugün de 07.07.2017 talep bunun için fazla oluyor. Sanırım hafızalarda daha kolay kaldığı için özel bir gün olduğunu düşünüyorlar" diye konuştu.



VAN - Vanlı çiftler, 07.07.2017 tarihi için belediyelerin nikah müdürlüklerine adeta akın ettiler.

Van'da evlenecek çiftler, nikah tarihlerinin daha da anlamlı olması için seçtikleri 07.07.2017 tarihinde farklı belediyelerin nikah müdürlüklerine başvuruda bulundu. Tuşba Belediyesine gelen Ayşe Aydoğmuş ve Muhammed Ali Altıntaş ile Havva Cancan ve Mehmet Sait Yücedağ çiftleri de nikah masasına oturdular. Nikahları kıyılan çiftler, 07.07.2017 tarihini bilerek seçtiklerini söyleyerek, çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Tuşba Belediyesi Nikah Memuru Ali Bayram ise, 07.07.2017 tarihini seçen çiftlerden dolayı yoğun bir gün geçirdiklerini söyleyerek, evlenenlere mutluluklar diledi.