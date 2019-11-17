Nijerya'daki valilik seçimlerinde şiddet: 4 ölü
Haberler » Güncel » Nijerya'daki valilik seçimlerinde şiddet: 4 ölü - Haber

Nijerya'daki valilik seçimlerinde şiddet: 4 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi ve Bayelsa eyaletlerinde dün düzenlenen valilik seçimlerinde çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.

17.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:46
Nijerya'daki valilik seçimlerinde şiddet: 4 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi ve Bayelsa eyaletlerinde dün düzenlenen valilik seçimlerinde çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Kogi Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Busari, basına yaptığı açıklamada, Kogi'deki seçimlerde şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.

Busari, olaylarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Bayelsa eyaletinde bir grubun oy sandıklarını çalma girişimi sırasında çıkan kavgada da çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et