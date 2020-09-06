Nijerya'da son iki ayda 100 silahlı çete üyesi öldürüldü
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Nijerya'da son iki ayda 100 silahlı çete üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletinde son 2 ayda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 100 silahlı çete üyesi öldürüldü.

Nijerya'da son iki ayda 100 silahlı çete üyesi öldürüldü
06.09.2020 02:59 | Son Güncelleme: 06.09.2020 03:02

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletinde son 2 ayda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 100 silahlı çete üyesi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Operasyonlar Sözcü Vekili Benard Onyeuko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun son 2 ayda silahlı çetelere yönelik düzenlediği Sahel Sanity Operasyonu'nun devam ettiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 100 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 148 çete üyesinin de yakalandığını söyledi.

Bu süre zarfından silahlı çetelerin kaçırdığı 107 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşan Onyeuko, silahlı çetelere ait 143 silah ve önemli miktarda mühimmatın de ele geçirildiğini kaydetti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: AA

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