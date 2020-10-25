Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız
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Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız

25.10.2020 10:26 | Son Güncelleme: 25.10.2020 11:13

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bazı haber sitelerinde yer alan "otelinde içki satılıyor" iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, "Bu otel açıldığı günden bu yana, buraya içki, bira gibi alkollü içecekler girmedi. Aklınızca benden intikam aldınız" diyerek geçtiğimiz günlerde bira içen genç kızlarla ilgili açıklamasını hatırlattı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bazı haber sitelerinde yer alan iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Nihat Hatipoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sultanahmet'te ailemize ait butik bir otel var. Bu otel açıldığı günden bu yana, buraya içki, bira gibi alkollü içecekler girmedi. Satılmadı. Servis edilmedi. Dışardan getirilmesine müsaade edilmedi. Alkolsüz konseptiyle bilinen bir işletmedir. Evlenme cüzdansız müşteri alınmadı.

Nihat Hatipoğlu'ndan 'Otelinde içki satılıyor' iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız

"HİÇ Mİ UTANMADINIZ?"

Buna rağmen dün bütün gün burada içki verildiği gibi alçakça, onursuzca, rezilce bir sahte haber yapıldı. Başka otellerden alınan görüntüler buraya ait gibi sunuldu. Bilinen bazı haber siteleri de utanmadan bu yalana ortak oldular. Yazıklar olsun. Hiç mi utanmadınız?

Nihat Hatipoğlu'ndan 'Otelinde içki satılıyor' iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız

"AKLINIZCA İNTİKAM ALDINIZ"

Aklınızca dün yazdığım bira ile ilgili yazımdan intikam aldınız. Siz, (orada bira içen çocuklar da bizim evlatlarımız, onları dışlamayalım) dediğim gençlerin ayaklarına toz olamazsınız. O gençlerin hiçbiri bu yalan haberi üretenler gibi onursuz değil. Hesap günü gelir elbet!"

Nihat Hatipoğlu'ndan 'Otelinde içki satılıyor' iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız

NE OLMUŞTU?

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, "Bir ilimizdeki sokaktan hayretler içinde geçtim. Meğer o sokak genç kız ve erkeklerin yoğun geldikleri bir yermiş ve dışarıda, içeride Avrupa'nın herhangi bir merkezindeki görüntüyü aksettiriyordu. Dışarıda dört genç kızımız bira içiyorlardı. Yüzümde maske vardı, beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar. Mahcup bir gülümseme ile 'Hocamız geçiyor çocuklar' dediklerini işittim. Daha var. Edep, saygı elbet var. Ama oradakiler de bu ülkenin evlatları, çocukları. Onları yok saymak yerine var kabul edip öyle hareket etmek lazım" demişti.

Nihat Hatipoğlu'ndan 'Otelinde içki satılıyor' iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız

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Haber Yorumları (1)
LEDUNİ: Ne kadar para aldıysa tv lerden hikaye anlatarak adam otel sahibi olmuş vay be
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