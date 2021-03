Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Rektör Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin 'yalan' olduğu açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bu kaynaklar, bu sefer de 'Tek kişilik üniversite', 'Hatipoğlu Tıp Fakültesine Dekan oldu' gibi uydurma ve yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır. İddia edilen habere göre, GİBTÜ 'de Rektör Hatipoğlu dört fakülteye vekalet ediyor, diğer iki Dekanımız ise ikişer fakülteye vekalet ediyor. Bu nasıl olabilir? Haberin tezyifat dolu başlığı değil de içeriği okunduğunda ne kadar absürt ve çelişkilerle dolu bir haber olduğu rahatlıkla gözlenebilmektedir. Zira haberi hazırlayanlar kamuoyu nasılsa haberin tümünü okumaz mantığı ile hareket ederek haberin içeriğinden bağımsız yalan ve algıya yönelik başlık kullanarak Üniversitemizi yıpratmaya çalışmaktadırlar" denildi.

"ÜCRET YA DA MAAŞ ALINMIYOR"

Üniversitede yapılan görevlendirmelerden her hangi bir ücret ve ya maaş alınmadığını açıklayarak, "Bu haberle ilgili üniversitemizle görüşüldüğünde gazetecilere aşağıda belirteceğimiz gibi yapılan bütün görevlendirmelerin yönetmelik ve teamül gereği olduğunu, bu görevlendirmelerden herhangi bir ücret veya maaş kesinlikle alınmadığını, Üniversitemizde mevcut Profesörlerden sadece prosedür işlemlerinin gerçekleşmesi için geçici Dekanlık görevlendirmesinin yapılabildiği ve diğer bütün Üniversitelerde de bu yöntemin geçerli olduğu anlatılmasına rağmen haberi servis eden malum medya olumsuz algı oluşturma yolunu seçmiştir. Olayın aslı şu şekildedir, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2019 Yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. GİBTÜ adıyla anılmaktadır. Üniversitemizde 8 Fakülte bulunmaktadır, bu fakültelerin bir kısmı Akademik oluşumunu tamamlamış ve hali hazırda öğrenci kabulüne başlamıştır, bir kısmı ise Akademik oluşumunu tamamlamak için çalışmalara devam etmektedir. Fakültelerin açılabilmesi, Akademik kadroların ilan edilebilmesi, Öğrenci kabul edilebilmesi ve İdari iş ve işlemlerin takibi açısından bu Fakültelere Dekan görevlendirilmesi yapılmalıdır. Dekan görevlendirmeleri vekâleten dahi olsa ancak Profesör kadrolarından yapılabilir.

"FİİLEN 3 PROFESÖR VAR"

GİBTÜ'de Rektörümüz dahil fiilen 3 Profesörümüz görev yapmaktadır, bu fakültelere Üniversitemizde mevcut 3 Profesör arasından vekaleten görevlendirme yapılması Yönetmelik ve teamül gereği şarttır. Bilindiği gibi Üniversitelerde Akademik Personel istihdamı Senato Kararı ile uygulanır. Üniversitede bulunan bütün Fakülte Dekanlıklarının Senato'da temsil edilmesi esastır. Üniversite'de akademik yapılanmanın tamamlanması ve Eğitim Öğretim faaliyetlerinin devamı açısından boşta bulunan Fakülte Dekanlıklarına vekâleten görevlendirme yapılması mevzuat gereğidir. Fakültelere ilgili alanda Profesör ataması yapıldığında Dekanlık görevi ilgili Profesöre devredilecektir. Bu dekan vekaleti görevlerinden dolayı ne Rektörümüze ne de diğer Profesör hocalarımıza hiçbir ilave ücret ve maaş ödenmemektedir. Bu gerçek Akademik dünya ile ilgili olan herkes tarafından bilinmektedir. Rektörümüz Prof. Dr. M. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Osman Bilgin ve Prof. Dr. Zeynep Güngörmüş hocalarımıza bu güne kadar bu görevlerinden dolayı herhangi bir şekilde ücret ödenmemiştir. YÖK'ün belirlediği bu uygulamayı, anormal veya gayri kanuni bir iş yapılıyor gibi sunmak ve böyle yorumlara vesile olmak sorumsuzluk ve ön yargıdan başka bir şey değildir. Ülkemizde kurulan bütün Üniversiteler bu süreci yaşamışlardır. İki yıl gibi kısa bir süre içerisinde Akademik ve İdari 140 Personele ulaşmış, önümüzdeki yıl itibariyle 2000 öğrenciye ulaşmayı hedefleyen; yüzlerce projesi olan genç ve idealist Üniversitemizin böyle boş, yalan, tezyifat haber veya başlıklarla sürekli yıpratılmaya çalışılması neye ya da kime hizmet edecek? Doğrusu merak etmekteyiz. Yasal, zaruri ve usullere uygun olan ayrıca her türlü denetime açık olan bir kanuni işlemi bile yanlış iş yapılmış ya da menfaat elde edilmiş gibi yanıltıcı haber veya başlıkla kamuoyuna sunmanın kimseye fayda sağlamayacağı aşikârdır. Bu görevlendirmelerden tek kuruş ilave ücret veya maaş alınmadığı gibi söz konusu görevlerin ekstra sorumluluk getirdiği ayrıca bu görevlendirmelerin geçici olduğunun altını çizerek belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.